С началом года количество платежных отпусков снизилось

Банки Эстонии используют все возможности, чтобы помочь эстонской экономике продержаться в сложных обстоятельствах и восстановиться после коронакризиса. До сих пор, несмотря на кризисную ситуацию по всему миру, спрос на кредиты держался на довольно стабильном уровне, и количество должников по кредитам не росло.

За месяц количество компаний, находящихся в платежном отпуске, снизилось более чем на 500 и достигло 897. В конце января платежный отпуск по кредитам имелся у 4745 домохозяйств, что составляет на 1000 меньше, чем месяцем ранее. Объем кредитов, находящихся в платежном отпуске, за месяц снизился на 161 миллион евро, достигнув 554 миллиона евро. По сравнению с количеством нуждающихся в помощи весной и летом ситуация заметно улучшилась. В конце июня в платежном отпуске находились 23 565 компаний и домохозяйств, взявших кредиты. Доля должников среди заемщиков, задолженность которых составляет более 60 дней, остается стабильной, составляя по-прежнему 0,5% от кредитного портфеля банков.

Размер кредитного портфеля в январе существенно не изменился. Банки, входящие в Союз банков, выдали кредиты домохозяйствам в размере 9,7 миллиардов евро и компаниям в размере 8,7 миллиардов евро. «Падение спроса на кредиты в январе наблюдалось и в годы, когда в экономике были более спокойные периоды. Но в то же время мы видим, что количество находящихся в платежных отпусках продолжает снижаться, и доля проблемных кредитов не увеличилась. Сейчас можно сказать, что имеются хорошие предпосылки к восстановлению экономики, ключевым вопросом является скорость и масштаб вакцинации», сказал председатель правления Союза банков Аллан Парик.