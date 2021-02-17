За сутки в Эстонии прибавилось 811 зараженных

Согласно данным Регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 378 человек. В Харьюмаа 271 новый случай приходится на Таллинн.

В Ида-Вирумаа добавилось 136, в Тартумаа — 70, в Ляэне-Вирумаа — 43, на Сааремаа — 30, в Вырумаа — 25, в Пярнумаа — 20, в Валга- и Йыгевамаа — 17, в Ярвамаа — 15, в Вильяндимаа — 13, в Пыльва- и Рапламаа — 12, в Ляэнемаа — девять, на Хийумаа — один новый случай. В случае 13 положительных результатов место жительства больных в Регистре народонаселения не указано.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 647,5 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 12,1% от общего количества сделанных тестов.

За сутки в больницах открыли 60 новых историй болезни с COVID-19, в стационарном лечении нуждаются 507 пациентов.

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С подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.terviseamet.ee/ru/statistika-po-koronavirusu.

В Эстонии вакцинировали 48 573 человека, две дозы вакцины получили 23 149 человек

По состоянию на сегодняшнее утро в Эстонии вакцинированы 48 573 человека, из которых 23 149 получили две дозы. Ознакомиться со статистикой по вакцинации можно посредством данных Департамента здоровья по коронавирусу. Желающие могут самостоятельно ознакомиться со сведениями о своей вакцинации на портале пациента по адресу digilugu.ee/ru.

Вакцинированным обеспечено наличие второй дозы вакцины, и вакцинация против COVID-19 продолжается, невзирая на небольшие сокращения поставок. Продолжается вакцинация в домах престарелых; также начинается вакцинация работников сферы здравоохранения второй дозой вакцины. Расширение целевых групп в рамках вакцинации переносится как минимум на неделю. Вакцинация переносится хорошо. 0,6 процента вакцинированных сообщили о быстро проходящих побочных эффектах.

Целью вакцинации против COVID-19 является защита групп риска, с большей вероятностью подверженных заражению или же более тяжелому течению заболевания, предотвращение и снижение заболеваемости и смертности, вызванных COVID-19, снижение нагрузки на систему здравоохранения и экономику, а также обеспечение нормального функционирования общества.

В приоритетном порядке возможности для вакцинации предлагаются медицинским работникам и сотрудникам учреждений сферы здравоохранения, персоналу и жильцам домов престарелых, а также людям старше 70 лет и категориям пациентов с определенными диагнозами, у которых COVID-19 может протекать в более тяжелой форме ввиду состояния здоровья. Как только в Эстонию прибудет достаточное количество вакцины от COVID-19, вакцинация станет доступной для других целевых групп и населения в целом.

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