Байден может изменить политику США по "Северному потоку - 2"

Администрация президента Байдена может пересмотреть политику США в отношении проекта по строительству газопровода "Северный поток - 2", в том числе провести переговоры о возможном смягчении санкций. Об этом пишет Deutsche Welle со ссылкой на статьи британского издания The Financial Times и американского The Wall Street Journal.

По данным из дипломатических источников, готовность к таким переговорам выразил новый госсекретарь США Энтони Блинкен. В свою очередь, правительство Германии намерено заключить новое соглашение с Вашингтоном, чтобы завершить и ввести в эксплуатацию газопровод.

Перекрыть трубу или не открыть трубу

Рассматриваются две возможные стратегии для осуществления этого плана. Во-первых, создать механизм, позволяющий прерывать поставки газа, чтобы не дать Москве использовать "Северный поток - 2" для давления на Украину, во-вторых, не запускать уже достроенный газопровод до тех пор, пока Москва не согласится изменить в определенной степени свою политику, пишет британское издание.

Переговоры между США и ФРГ

О том, что администрация Байдена уже начала переговоры о будущем газопровода с Берлином, пишет американское издание со ссылкой на неназванного германского чиновника. Среди прочего, речь идет об угрозе санкций против компаний, участвующих в строительстве. Отмечается, что политика Байдена в отношении "Северного потока - 2" еще не сформулирована. Новый хозяин Белого дома стремится улучшить связи с Берлином, пострадавшие в период правления Дональда Трампа.

Напомним, что за день до того, как новый президент США приступил к исполнению своих обязанностей, прежняя американская администрация впервые на деле применила санкции против участников строительства российского газопровода "Северный поток - 2". В санкционный перечень на сайте министерства финансов Соединенных Штатов внесены российское судно-трубоукладчик "Фортуна" и его владелец - компания "КВТ-Рус", а кроме того, - фирма "Рустанкер" из Краснодарского края, а также танкеры "Максим Горький" и "Сьерра".

В то же время немецкое издание Handelsblatt отрицает, что между США и ФРГ проводились прямые переговоры о "Северном потоке - 2". По данным издания, американская сторона находится сейчас на стадии внутренних переговоров - дальнейшая стратегия в отношении газопровода вырабатывается совместно Госдепартаментом США, министерствами финансов и энергетики, а также Советом национальной безопасности при Белом доме.

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