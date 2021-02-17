Ср, 17.02.2021
Лавров и Песков играют на пианино в четыре руки, что у них хорошо получается. Хельдур Меэритс
Хельдур Меэритс
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  • Покупатель недвижимости глазами маклера: от застенчивого романтика до рубахи-парня
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Покупатель недвижимости глазами маклера: от застенчивого романтика до рубахи-парня

Снимок иллюстративный. ФОТО: Pexels / CC0 Licence

Чем дольше вы ищете объект для покупки, тем больше узнает о вас маклер. И не всегда это приятные человеческие качества, пишет Kodustiil. Иногда покупатель своими действиями не только раздражает маклера, но может и сорвать сделку. 

Красота в глазах смотрящего

Многим покупателям бросается в глаза только вешний лоск, а необходимость делать санитарный ремонт их разочаровывает. Они не думают о том, что красоту навести несложно, важнее состояние многоквартирного дома и его месторасположение. Не следует идеализировать свое будущее жилье, идеальных вариантов не бывает. Примите объект таким, каков он есть, подумайте о его положительных сторонах и не мечитесь в поисках идеала. 

Совет дороже денег

Не все продавцы хотят получить по максимуму. Задача маклера - выяснить ожидания и пожелания продавца и, соответственно, дать своевременный совет покупателю. Если потенциальный покупатель не будет прислушиваться к советам маклера, поиски могут затянуться. 

Затянувшийся процесс

Маклер хорошо знаком с ситуацией на рынке недвижимости. Если консультант по недвижимости рекомендует сделать предложение о покупке прямо сейчас, значит наступил наиболее подходящий момент. Тянуть время в надежде, что на рынке появится что-то лучшее, выставляет и вас, и маклера в плохом свете.

Детская непосредственность

Осматривая чужое жилье, вы должны уважать его хозяев. Согласно веб-сайту realtor.com, маклерам  часто бывает стыдно за своих клиентов, которые не могли проявить элементарную воспитанность, комментируя дом во время осмотра. 

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