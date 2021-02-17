Покупатель недвижимости глазами маклера: от застенчивого романтика до рубахи-парня

Красота в глазах смотрящего

Многим покупателям бросается в глаза только вешний лоск, а необходимость делать санитарный ремонт их разочаровывает. Они не думают о том, что красоту навести несложно, важнее состояние многоквартирного дома и его месторасположение. Не следует идеализировать свое будущее жилье, идеальных вариантов не бывает. Примите объект таким, каков он есть, подумайте о его положительных сторонах и не мечитесь в поисках идеала.

Совет дороже денег

Не все продавцы хотят получить по максимуму. Задача маклера - выяснить ожидания и пожелания продавца и, соответственно, дать своевременный совет покупателю. Если потенциальный покупатель не будет прислушиваться к советам маклера, поиски могут затянуться.

Затянувшийся процесс

Маклер хорошо знаком с ситуацией на рынке недвижимости. Если консультант по недвижимости рекомендует сделать предложение о покупке прямо сейчас, значит наступил наиболее подходящий момент. Тянуть время в надежде, что на рынке появится что-то лучшее, выставляет и вас, и маклера в плохом свете.

Детская непосредственность