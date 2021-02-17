Джанлуиджи Буффон объявлен футбольными историками лучшим вратарем XXI века
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг лучших вратарей мира в XXI веке, пишет Newsru.
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг лучших вратарей мира в XXI веке, пишет Newsru.
Лучшим признан голкипер туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон, который оставил позади бывшего стража ворот мадридского "Реала" Икера Касильяса. Тройку лучших замкнул экс-вратарь лондонского "Челси" Петр Чех.
Общий рейтинг XXI века составлен на основе ежегодных рейтингов в период с 2001 по 2020 год. В список вошли игроки, попадавшие в топ-20. Голкиперу, который занимал первое место, начислялось 20 баллов, второе - 19 и так далее.
IFFHS GOALKEEPERS OF THE XXI CENTURY (2001-2020) - BUFFON LEADS THE RANKING— IFFHS (@iffhs_media) February 14, 2021
For more information, please visit the website: https://t.co/LZICeBoqSe#iffhs_news #awards #history #statistics #world #winners #players #national #international #top #best #iffhs pic.twitter.com/Tf4anIKW4C
В первую десятку также вошли Мануэль Нойер ("Бавария", Германия), Тибо Куртуа ("Реал", Бельгия), Виктор Вальдес ("Барселона", Испания), Уго Льорис ("Тоттенхэм", Франция), Эдвин ван дер Сар ("Манчестер Юнайтед", Нидерланды), Оливер Кан ("Бавария", Германия) и Кейлор Навас ("ПСЖ", Коста-Рика).
Ранее IFFHS также опубликовала список лучших футбольных тренеров и арбитров XXI века. Первое место там заняли португалец Жозе Моуринью и немец Феликс Брых.