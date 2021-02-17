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Калле Лаанет
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  • Не открывайте незнакомые ссылки: жители Эстонии подверглись новым фишинговым атакам
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Не открывайте незнакомые ссылки: жители Эстонии подверглись новым фишинговым атакам

Клавиатура. ФОТО: URMAS LUIK/PRNPM/EMF

На этой неделе многим жителям Эстонии пришло фишинговое письмо со ссылкой на сайт sebwwwee(.)com, через которой якобы можно зайти в свой интернет-банк. В интернет-банк просят зайти, используя Smart-ID или Mobiil-ID.

Центральная криминальная полиция предупреждает, что это поддельная страница, через которую мошенники пытаются получить ваши данные для аутентификации в интернет-банке. Получив данные, мошенники могут использовать их, чтобы зайти в настоящий банк и перевести с вашего счета деньги.

«Визуально созданный мошенниками сайт похож на настоящую страницу банка, но внимательный человек сразу увидит ошибки и то, что ссылка на сайт неверная. Фишинговые сообщения присылаются как по электронной почте, так и могут прийти на телефон посредством SMS. Не открывайте незнакомые ссылки или присланные в приложении документы, будьте внимательны и перепроверьте адрес э-почты, с которого пришло письмо, и адрес сайта», - предупреждает Центральная криминальная полиция.

📨 Eile õhtul jõudis mitmete eesti inimeste postkasti õngitsuskiri. Kirjas on viide ❗️ sebwwwee(.)com ❗️ veebilehele, kus...

Опубликовано Keskkriminaalpolitsei Вторник, 16 февраля 2021 г.

Если вам пришло такое письмо, полезные советы можно найти здесь. Сообщите полиции, если вы стали жертвой кибер-преступления.

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