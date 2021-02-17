Не открывайте незнакомые ссылки: жители Эстонии подверглись новым фишинговым атакам

Центральная криминальная полиция предупреждает, что это поддельная страница, через которую мошенники пытаются получить ваши данные для аутентификации в интернет-банке. Получив данные, мошенники могут использовать их, чтобы зайти в настоящий банк и перевести с вашего счета деньги.

«Визуально созданный мошенниками сайт похож на настоящую страницу банка, но внимательный человек сразу увидит ошибки и то, что ссылка на сайт неверная. Фишинговые сообщения присылаются как по электронной почте, так и могут прийти на телефон посредством SMS. Не открывайте незнакомые ссылки или присланные в приложении документы, будьте внимательны и перепроверьте адрес э-почты, с которого пришло письмо, и адрес сайта», - предупреждает Центральная криминальная полиция.