Джефф Безос вернул себе звание богатейшего человека в мире, потеснив Илона Маска

В настоящее время состояние Безоса оценивается примерно в 191 млрд долларов, тогда как состояние Маска составляет 190 млрд долларов. Безос возглавлял список богатейших людей мира с 2017 года и, вероятно, не потерял бы на время свое лидерство, если бы не развелся с женой в 2019 году. На третьей строчке рейтинга Bloomberg по-прежнему находится сооснователь Microsoft Билл Гейтс, состояние которого оценивается в 137 млрд долларов. Илон Маск превзошел Гейтса в рейтинге миллиардеров в ноябре прошлого года, передает NEWSru.com.

Отметим, что в январе 2020 года Илон Маск находился только на 35-й строчке рейтинга Bloomberg, но в течение следующих месяцев его состояние выросло в несколько раз. В основном Маск увеличил свое богатство за счет акций Tesla, которые стремительно выросли в цене: год назад капитализация компании, выпускающей электрокары, составляла менее 100 млрд долларов, а сейчас этот показатель составляет более 775 млрд долларов. В конце января капитализация компании приближалась к отметке в 890 млрд долларов.

В прошлом году Tesla стала самой дорогой автомобильной компанией в мире, несмотря на скромные объемы производства на фоне других компаний. В 2020 году компания выпустила чуть больше 500 тыс. машин. В то же время объемы производства автомобилей Toyota составили около 10 млн штук.

В начале февраля стало известно, что Джефф Безос покинет пост гендиректора Amazon в третьем квартале 2021 года. Об этом сам Безос сообщил в письме сотрудникам Amazon, уточнив, что после ухода со своего поста он станет исполнительным председателем совета директоров Amazon, а место гендиректора займет Энди Джесси, который в настоящее время возглавляет облачное подразделение Amazon Web Services (AWS).