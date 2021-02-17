Джефф Безос вернул себе звание богатейшего человека в мире, потеснив Илона Маска

В настоящее время состояние Безоса оценивается примерно в 191 млрд долларов, тогда как состояние Маска составляет 190 млрд долларов. Безос возглавлял список богатейших людей мира с 2017 года и, вероятно, не потерял бы на время свое лидерство, если бы не развелся с женой в 2019 году. На третьей строчке рейтинга Bloomberg по-прежнему находится сооснователь Microsoft Билл Гейтс, состояние которого оценивается в 137 млрд долларов. Илон Маск превзошел Гейтса в рейтинге миллиардеров в ноябре прошлого года, передает NEWSru.com.
Отметим, что в январе 2020 года Илон Маск находился только на 35-й строчке рейтинга Bloomberg, но в течение следующих месяцев его состояние выросло в несколько раз. В основном Маск увеличил свое богатство за счет акций Tesla, которые стремительно выросли в цене: год назад капитализация компании, выпускающей электрокары, составляла менее 100 млрд долларов, а сейчас этот показатель составляет более 775 млрд долларов. В конце января капитализация компании приближалась к отметке в 890 млрд долларов.
В прошлом году Tesla стала самой дорогой автомобильной компанией в мире, несмотря на скромные объемы производства на фоне других компаний. В 2020 году компания выпустила чуть больше 500 тыс. машин. В то же время объемы производства автомобилей Toyota составили около 10 млн штук.
В начале февраля стало известно, что Джефф Безос покинет пост гендиректора Amazon в третьем квартале 2021 года. Об этом сам Безос сообщил в письме сотрудникам Amazon, уточнив, что после ухода со своего поста он станет исполнительным председателем совета директоров Amazon, а место гендиректора займет Энди Джесси, который в настоящее время возглавляет облачное подразделение Amazon Web Services (AWS).
"Быть гендиректором Amazon - большая ответственность, и это отнимает много сил. Когда на вас возложена такая ответственность, трудно отвлекаться на что-то еще. В качестве исполнительного председателя я продолжу участвовать в важных инициативах Amazon, но также буду иметь время и энергию, необходимые, чтобы сосредоточиться на фондах Day 1, Bezos Earth, [компании] Blue Origin, [газете] The Washington Post и других моих увлечениях", - отметил Безос.