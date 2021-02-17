Прокуратура требует не освобождать одного из фигурантов аварии на Лаагна-теэ из-под стражи

Окружной суд рассмотрел жалобу прокурора и вынесет решение по ней 23 февраля, сообщили в пресс-службе апелляционного суда.

Судебное следствие по делу о трагическом ДТП на Лаагна-теэ в Таллинне с двумя погибшими и четырьмя пострадавшими началось в уездном суде в прошлый понедельник.

По данным прокуратуры, во второй половине дня 20 июня прошлого года обвиняемые совместно и согласованно на двух машинах начали свою поездку из центра Таллинна в сторону Ласнамяэ. 29-летний Вячеслав находился за рулем Chevrolet Camaro, а 20-летний Иса управлял BMW X5. Они разогнались и мчались по Пярнускому шоссе до Нарвского шоссе, затем выехали на улицу Кундери, а оттуда — на Лаагна-теэ, где и произошла трагедия с участием трех автомобилей.

Как утверждает прокуратура, на Лаагна-теэ Вячеслав и Иса стали неуклонно наращивать скорость, которая к моменту аварии достигла 190-200 километров в час. Находясь параллельно Lasnamäe Centrum, Chevrolet Вячеслава проехал мимо автомобиля Volvo, которым управлял 54-летний мужчина. После этого BMW Исы, ехавший за Chevrolet, врезался в движущуюся спереди автомашину Volvo.

В результате столкновения Volvo отлетела влево на зеленую зону, а BMW отбросило вправо на ехавший в первом ряду Ford с 39-летним мужчиной за рулем. Ford, в свою очередь, столкнулся с ехавшим перед ним автомобилем Toyota, которым управлял 28-летний мужчина.

Далее BMW и Ford вылетели на автобусную остановку, где стояли 61-летняя и 32-летняя женщины. В результате аварии погибли 61-летняя женщина и 39-летний водитель Ford, несколько человек тяжело пострадали и были госпитализированы.

В случае обвинительного приговора наказание за такое преступление составляет от трех до 12 лет тюремного заключения.