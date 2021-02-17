Фото и видео ⟩ Эстонская внешняя разведка представила годовой отчет
Департамент внешней разведки представил сегодня годовой отчет, который дает обзор положения Эстонии с точки зрения международной безопасности.
Департамент внешней разведки представил сегодня годовой отчет, который дает обзор положения Эстонии с точки зрения международной безопасности.
Отчет представил генеральный директор Департамента внешней разведки Микк Марран.
Речь идет о шестом годовом отчете. Издание этого года сосредоточено на России, Белоруссии и Китае, а также на том, как на международную безопасность повлияла пандемия коронавируса.