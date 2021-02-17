Ср, 17.02.2021
Мы не Израиль, из-под земли вакцину не достанешь. Урмас Суле
Урмас Суле
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Фото и видео ⟩ Эстонская внешняя разведка представила годовой отчет

Департамент внешней разведки представил сегодня годовой отчет, который дает обзор положения Эстонии с точки зрения международной безопасности.

Отчет представил генеральный директор Департамента внешней разведки Микк Марран.

Речь идет о шестом годовом отчете. Издание этого года сосредоточено на России, Белоруссии и Китае, а также на том, как на международную безопасность повлияла пандемия коронавируса.

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