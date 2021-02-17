Ср, 17.02.2021
Лавров и Песков играют на пианино в четыре руки, что у них хорошо получается. Хельдур Меэритс
Хельдур Меэритс
1 мин для прочтения

Прямая трансляция ⟩ Эстонская внешняя разведка представит годовой отчет

Департамент внешней разведки представит сегодня годовой отчет, который дает обзор положения Эстонии с точки зрения международной безопасности.

Отчет представит генеральный директор Департамента внешней разведки Микк Марран.

Речь идет о шестом годовом отчете. Издание этого года сосредоточено на России, Белоруссии и Китае, а также на том, как на международную безопасность повлияла пандемия коронавируса.

Смотрите пресс-конференцию в прямом эфире.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back