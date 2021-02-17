Предполагаемая внебрачная дочь Путина пообщалась в Clubhouse с соавтором расследования о ней

Розова отвечала на вопросы пользователей в Clubhouse вместе со своими друзьями в ночь на 17 февраля. Она промолчала на вопрос Захарова, действительно ли она является дочерью Путина, а ее подруги заявили, что договорились не отвечать "на этот самый главный вопрос", цитирует Znak.com.

Захаров спросил, нанес ли он ей сильную травму своим расследованием. Розова заявила, что чувствует себя прекрасно, "никогда не пыталась популяризировать себя" и никак не относится к политической деятельности. "У меня в жизни был такой затор, стагнация. Я очень благодарна, что у меня появилась такая возможность. Меня осветили и узнали мой аккаунт", - сказала она.

Девушка сообщила, что учится на факультете менеджмента в сфере арт и культуры Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна. "Думали, что я удалю свой аккаунт? Да черта с два вам. Я живу своей жизнью, я занимаюсь модой. <...> Я не буду из-за вашего расследования прекращать все, что делала раньше, как я раньше жила, с кем я раньше общалась", - заявила Розова.

После этого Захаров задал вопрос, нравится ли Розовой, "куда движется Россия", однако та не ответила прямо. "Ни на один вопрос нельзя ответить однозначно... Вы правы, что я живу в своем арт-мире, это правда, я живу в своем пузыре. Я не смотрю телевизор, иногда слежу за новостями в Telegram-каналах, но тоже не особо. Я смотрю модные показы, я покупаю журнал Vouge, я люблю пойти в соседний ресторан и съесть вкусную пасту, обсудить с друзьями последние сплетни и расследования", - заявила она.

Когда Захаров отметил, что Россия идет по пути закрытости, Розова заявила, что не хочет никуда уезжать из страны. После того, как подруги девушки отключили журналиста, она обсудила с ними наказание за клевету, не уточнив, кто и как ее оклеветал, но упомянув приписанную ее семье "недвижимость и яхту".

Одна из пользовательниц Clubhouse Ксения поинтересовалась мнением Розовой о фразе Путина по поводу отравления Навального "Если бы хотели убить, убили". "Знаете, есть такая штука... Не знаю, правильно ли я сейчас скажу... Называется "золотой миллиард", это общество таких богачей, которые как раз устроили всю эту канитель с коронавирусом, - ответила Розова. - Получается, что они убивают людей. Почему, если они могут это делать, то правительство не может - в разумных целях? Не скажу, что я за, но такое есть, и мы в этом живем".