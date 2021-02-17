Ср, 17.02.2021
Cквозь элегический флер явственно читается: «Можем повторить!». Вячеслав Иванов
Вячеслав Иванов
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  • Предполагаемая внебрачная дочь Путина пообщалась в Clubhouse с соавтором расследования о ней
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Предполагаемая внебрачная дочь Путина пообщалась в Clubhouse с соавтором расследования о ней

Владимир Путин. ФОТО: Mikhail Klimentyev/TASS/Scanpix

Предполагаемая дочь президента РФ Владимира Путина Луиза Розова зарегистрировалась в социальной сети Clubhouse и поговорила с журналистом Андреем Захаровым - соавтором расследования в издании "Проект" о тайной совладелице банка "Россия" Светлане Кривоногих. За все время разговора девушка не подтвердила, но и не опровергла информацию о том, что Путин ее отец, передает NEWSru.com.

Розова отвечала на вопросы пользователей в Clubhouse вместе со своими друзьями в ночь на 17 февраля. Она промолчала на вопрос Захарова, действительно ли она является дочерью Путина, а ее подруги заявили, что договорились не отвечать "на этот самый главный вопрос", цитирует Znak.com.

Захаров спросил, нанес ли он ей сильную травму своим расследованием. Розова заявила, что чувствует себя прекрасно, "никогда не пыталась популяризировать себя" и никак не относится к политической деятельности. "У меня в жизни был такой затор, стагнация. Я очень благодарна, что у меня появилась такая возможность. Меня осветили и узнали мой аккаунт", - сказала она.

Девушка сообщила, что учится на факультете менеджмента в сфере арт и культуры Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна. "Думали, что я удалю свой аккаунт? Да черта с два вам. Я живу своей жизнью, я занимаюсь модой. <...> Я не буду из-за вашего расследования прекращать все, что делала раньше, как я раньше жила, с кем я раньше общалась", - заявила Розова.

После этого Захаров задал вопрос, нравится ли Розовой, "куда движется Россия", однако та не ответила прямо. "Ни на один вопрос нельзя ответить однозначно... Вы правы, что я живу в своем арт-мире, это правда, я живу в своем пузыре. Я не смотрю телевизор, иногда слежу за новостями в Telegram-каналах, но тоже не особо. Я смотрю модные показы, я покупаю журнал Vouge, я люблю пойти в соседний ресторан и съесть вкусную пасту, обсудить с друзьями последние сплетни и расследования", - заявила она.

Когда Захаров отметил, что Россия идет по пути закрытости, Розова заявила, что не хочет никуда уезжать из страны. После того, как подруги девушки отключили журналиста, она обсудила с ними наказание за клевету, не уточнив, кто и как ее оклеветал, но упомянув приписанную ее семье "недвижимость и яхту".

Одна из пользовательниц Clubhouse Ксения поинтересовалась мнением Розовой о фразе Путина по поводу отравления Навального "Если бы хотели убить, убили". "Знаете, есть такая штука... Не знаю, правильно ли я сейчас скажу... Называется "золотой миллиард", это общество таких богачей, которые как раз устроили всю эту канитель с коронавирусом, - ответила Розова. - Получается, что они убивают людей. Почему, если они могут это делать, то правительство не может - в разумных целях? Не скажу, что я за, но такое есть, и мы в этом живем".

Продолжая рассуждения на эту тему, Розова подчеркнула, что она против насилия, но высказала недоумение, зачем люди ходят на митинги. "Я понимаю, что право голоса - это нормально, но просто мне кажется, что человек может сделать жизнь лучше на своем месте, в своей области", - объяснила она (цитата по TJ).

Та же пользовательница, спросившая о приемлемости убийства, рассказала, что является инвалидом второй группы и может ходить на работу, а ее пенсия составляет 13 тысяч рублей. Она поинтересовалась у Розовой, как можно облагородить свою жизнь в таких обстоятельствах. "Я понимаю, что есть такие проблемы, как нищета, бедность, маленькие зарплаты и пенсии, но мы никак не можем на это повлиять", - ответила та.

Когда Ксения возразила, что в Германии пенсия составляет больше тысячи рублей, модераторы заявили, что это "единичный случай", населения там гораздо меньше, а продукты стоят дороже. Вскоре после этого Ксению отключили, объяснив, что она потратила свое право на вопрос.

В ноябре прошлого года издание "Проект" рассказало о некоей Светлане Кривоногих, которая к началу 2000-х практически в одночасье превратилась из бывшей обитательницы общежития и незаметной студентки во владелицу дорогого жилья в Петербурге и акционера банка "Россия", который сейчас входит в двадцатку крупнейших банков страны. Также ей принадлежит горнолыжный курорт "Игора" на севере Ленинградской области и культурное пространство "Ленинград центр" в Таврическом саду.

Собеседники издания объяснили резкий взлет благосостояния Кривоногих тем, что она была близка с Владимиром Путиным. У нее есть несовершеннолетняя дочь Елизавета Владимировна, об отце которой ничего не известно, при этом она "феноменально" похожа на президента. После того, как "Проект" заинтересовался семьей, девушка удалила из соцсетей фото, на которых можно рассмотреть ее лицо. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал расследование "эпистолярным жанром" и "провокационной желтизной".

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