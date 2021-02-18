Атомная угроза, которую они оставили детям

Роуз объявляет, что приехала не повидать старых друзей. Она собирается работать на АЭС. Это решено. Ей необходимо собрать не менее двадцати пенсионеров, специалистов по атомной энергетике, чтобы сменить нынешний персонал станции. «Там работают дети! – говорит она. – Им от 25 до 35 лет. У многих семьи, кто-то уже имеет детей, кто-то мечтает о детях. Мы обязаны заменить их!»
Старшее поколение заварило ту кашу, которая кипела, кипела – и выплеснулась, став адским пламенем. Расхлебывать приходится молодым. Тем, кто не может отвечать за многочисленные технические ошибки, сделанные в спешке: скорее запустить энергоблоки, опередить конкурентов (противников?!), получить дешевую энергию. За грехи отцов расплачиваются сыновья?
Выбор, который неизбежен
Пьеса Люси Кирквуд – крепкий орешек. Она написана слишком правильно, при всем драматизме нарратива и абсолютной достоверности характеров каждый последующий ход угадывается – нужно только дать себе труд вжиться в атмосферу того, что происходит на сцене, сродниться с героями и поставить себя на место каждого.
И задуматься вот над чем. У нас собираются закрыть неэкологичные, загрязняющие окружающую среду, электростанции, работающие на сланце. И – правда, это еще не решено окончательно – строить АЭС. Не ведет ли этот путь из огня да в полымя?
Роуз сделала выбор. Она возвращается на АЭС. Команда сформирована, две свободные вакансии должны занять Хейзел и Робин. Совершенно предсказуемо, что Робин пойдет за Роуз, а Хейзел будет сопротивляться: она понимает, насколько высоко и прекрасно самопожертвование во имя будущих поколений, во имя детей. Но женское начало, вложенная самой природой программа на сохранение жизни, кричит «Нет!».
Со своей точки зрения она, наверно, права. Во всяком случае, я не решился бы осуждать такую позицию.
Эмоциональный пик второго акта – Роуз снимает пышный парик, под ним – абсолютно лысая голова. Раковая опухоль, последствие радиации, убивает Роуз, сначала медленно, к моменту начала пьесы – стремительно. Роуз считает себя обязанной вернуться на АЭС, где дозы облучения превышают максимально допустимые величины. Вывести из-под удара молодых: ведь их поколение не ответственно за грехи тех, кто выпустил атомного джинна на волю. Или все-таки и оно ответственно?
Нюганен и актеры, занятые в постановке, давно уже выше того, чтобы ставить себе целью демонстрацию мастерства. Высшая степень мастерства – когда публика не замечает его: перед ней – только персонажи спектакля, она не может не ставить себя на их место и не может не спрашивать себя: как бы мы поступили на их месте?
«Дети» - очень нехарактерная для современной драматургии пьеса. Она классически ясна и классически же строится на конфликте между долгом и чувством, который должен быть решен в пользу долга. При всей своей математической выверенности (излишней? возможно!) она очень человечна. В ней нет той депрессивности, которой проникнуто 99% пьес, написанных авторами в возрасте Люси Кирквуд (р.1983) и моложе. В ней идет речь о сильных характерах, о людях, готовых отдать жизни ради будущих поколений.
Финальная сцена ведет зрителей к катарсису. В окнах за белой стеной видны герои пьесы. Они надевают защитные костюмы, чтобы ехать на АЭС. Все трое. Выбор сделан. Жребий брошен. Рубикон перейден, и обратной дороги нет.