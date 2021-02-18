Атомная угроза, которую они оставили детям

Тогда, в 1992-м, котлован во дворе театра на ул. Лай напоминал о том, что строительство нового здания откладывается на неопределенный срок, если не навсегда; тем, кто помнят 1990-е, объяснять причины излишне. «Яма», вырытая под трюм будущей сцены, уже два года спустя стала сценической площадкой под открытым небом; ее история началась с постановки «Трех мушкетеров», шедшей с фантастическим, поистине триумфальным, успехом.

В 2023 году театр должен получить новый комплекс на улице Лай, а пока он переехал – можно сказать, временно возвратился – в центр культуры «Сальме», туда, где выступал в эпоху Пансо и позже. На третьем этаже Линнатеатр оборудовал Малую сцену, где и идут «Дети», камерная пьеса с двумя женскими и одной мужской ролями.

Апокалипсис hard и light

Действие происходит в доме супружеской пары пожилых физиков, вышедших на пенсию после того, как на АЭС что-то рвануло, земля треснула и ушла из-под ног, и те, кто уцелел, бежали от ядерного апокалипсиса; туда, где безопасно – хотя еще неизвестно, насколько безопасно. Жилье похоже на палатку, обтянутую белой материей (уж не парашютным ли шелком?): здесь все временно, хрупко, ненадежно (сценография латвийского театрального художника Рейниса Сухановса); свет то и дело гаснет: электричество дает восстановленная АЭС, но там время от времени что-то происходит (позже выяснится: утечка на втором реакторе).

ФОТО: Сийм Вахур

То, что произошло в пьесе с АЭС – не глобальная катастрофа, не Чернобыль, а скромный будничный апокалипсис, из тех, что время от времени случаются (не обязательно с АЭС, возможностей для техногенных и иных катастроф наш мир дает предостаточно!) но не обо всех мы узнаем и, тем более, помним. После ликвидации разрушений люди приучаются жить рядом с источником катастрофы – деться все равно некуда.

Люси Кирквуд говорила, что замысел пьесы ей навеяла авария на АЭС Фукусима. Премьера состоялась в Лондоне, в театре «Ройял Корт», где проходят «обкатку» почти все произведения современных английских драматургов, в ноябре 2016 года, в относительно спокойное время: и международная политическая обстановка не была такой обостренной, как сегодня, и не висела над человечеством тотальная угроза. Эльмо Нюганен со снайперской точностью выбрал эту пьесу для своей прощальной в Линнатеатре постановки, которая, конечно же, не могла не стать своеобразным манифестом художника.