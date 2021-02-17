Чье добро: в лесах Ленинградской области вырос дворец

По данным Росреестра, 27 декабря минувшего года зарегистрировано право собственности на трехэтажный жилой дом площадью 4 тысячи 115 квадратных метров, расположенный в поселке Ленинское Ленинградской области.

Имение или, если хотите, строение, похожее на дворец, возведено на участке 11,3 гектара и утопает в хвойном лесу. В дальнем углу участка трехэтажная «хозпостройка» еще на 1500 квадратных метров»: то ли домик охраны, то ли гостевой.

Топонимически владения ограничены приятными слуху улицами Счастливая, Дивная, Зеленая. А буквально в 150 метрах — вилла с озером 24-летнего Михаила Миллера, сына главы Газпрома Алексея Миллера. Эта часть Ленинского стала известна после публикации 47news как условно-сословное гнездо топовых менеджеров газовой монополии.

К слову, у младшего дом площадью 717 м2, то есть почти в шесть раз меньше, чем у объекта сегодняшнего исследования. Впрочем, у младшего тоже есть пристройка, но на 500 м2. Если продолжать занимательную нумерологию, то обнаруженная резиденция всего в четыре раза меньше популярного с недавних пор дворца в Геленджике.

Кому же принадлежит недвижимость? Питерские репортеры пошли по следу. Удалось узнать, что один из собственников - гражданин Узбекистана Муродилла Омонбой Угли Содиков.