Остановить работу предприятий, торговых центров и спортклубов: Швеция готовится усилить ограничения

Правительство встревожено риском вспышки третьей волны, сообщила министр здравоохранения страны Лена Халленгрен.

«Частичное закрытие общества Швеции может стать необходимостью», - предупредила министр.

Риск того, что в Швеции может начаться третья волна распространения коронавируса, высок, признало Управление общественного здоровья Швеции, указав, что прирост числа случаев заболеваемости можно объяснить тем, что слишком мало людей соблюдают рекомендации носить маски в общественном транспорте и работать из дома.

В течение прошлой недели число новых случаев заражения оставалось неизменным, однако есть все признаки, что тенденция изменится.

Кумулятивная 14-дневная заболеваемость Covid-19 на 100 000 жителей составляет 400 человек, и это число, по сравнению с неделей ранее, увеличилось.

«Есть несколько признаков, свидетельствующих, что рекомендации соблюдаются не так хорошо как раньше», - сказала руководитель Управления общественного здоровья Карин Тегмарк Визель.

«Люди работают на рабочих местах во всем большем количестве», - добавила она.

21 регион Швеции сообщил, что рекомендации по поводу ношения масок в общественном транспорте в часы наиболее интенсивного движения соблюдаются в меньшей степени соблюдаются, сказала она.