Среди стран Балтии в Эстонии зафиксирован наименьший спад продаж новых автомобилей

В Литве в январе продано 2306 новых автомобилей - на 45,6% меньше, чем в январе 2020 года. В Латвии продажи автомобилей упали на 33,4% до 989, в Эстонии - на 12,7% до 1982.

Более заметным спад продаж новых автомобилей был в январе только в Румынии (51,9%), Испании (51,5%) и Словакии (50,6%).

Во всем ЕС продажи новых автомобилей в этом году сократились на 24% до 726,5 тыс. Самыми популярными остаются автомобили марки Volkswagen - их в январе продано 82 000, что на 30,1% меньше, чем в январе 2020 года.