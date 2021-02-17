Ср, 17.02.2021
Пенсионные средства ни в коем случае не следует инвестировать в биткойны и в криптовалюты в целом. Александр Цихилов
Александр Цихилов
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Среди стран Балтии в Эстонии зафиксирован наименьший спад продаж новых автомобилей

Салон по продаже автомобилей. ФОТО: Mark Hertzberg/ZUMAPRESS.com

По данным Ассоциации европейских производителей автомобилей (ACEA) сокращение продаж новых автомобилей в Эстонии в январе этого года было наименьшим в странах Балтии.

В Литве в январе продано 2306 новых автомобилей - на 45,6% меньше, чем в январе 2020 года. В Латвии продажи автомобилей упали на 33,4% до 989, в Эстонии - на 12,7% до 1982.

Более заметным спад продаж новых автомобилей был в январе только в Румынии (51,9%), Испании (51,5%) и Словакии (50,6%).

Во всем ЕС продажи новых автомобилей в этом году сократились на 24% до 726,5 тыс. Самыми популярными остаются автомобили марки Volkswagen - их в январе продано 82 000, что на 30,1% меньше, чем в январе 2020 года.

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