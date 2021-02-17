Маардуский центр семейных врачей - не единственный, где заболели все врачи и медсестры

На следующий день появилось сообщение, что медицинские сестры ведут прием по телефону 553 7603 по рабочим дням с 10.00 до 14.00 и электронной почте kaasik@maardupak.eu. К счастью, речь идет не обо всех врачах и сестрах города, но и эта история заставила людей забеспокоиться: изоляция длится не менее десяти дней, то есть без первичной помощи пациенты рискуют остаться почти на две недели.

Руководитель сети здравоохранения Министерства социальных дел Хели Палусте объяснила Rus.Postimees, что в министерстве о случившемся узнали только в понедельник поздно вечером и сразу же, в сотрудничестве с Департаментом здоровья и Больничной кассой, занялись поиском замены. «Для таких случаев у нас подготовлен так называемый список дежурных центров. Данную ситуацию осложняет то, что заболели работники Центра семейных врачей, которые и являлись дежурным центром», - сказала Палусте.

Что сделано на данный момент? «Сейчас три медсестры ведут удаленный прием, оценивают обращения и решают вопросы, которые можно решить дистанционно, - сказала представитель министерства. - Им по телефону помогает один семейный врач. Таким образом, вопрос выдачи рецептов и листов нетрудоспособности сегодня должен быть решен. К завтрашнему дню надеемся найти решение для случаев, при которых необходим контактный прием».

Палусте уточнила, что такая ситуация возникла не в первый раз: «До 10 февраля в замене нуждался нарвский Центр семейных врачей Йоала, где трое семейных врачей с 20 января находились в изоляции. Для замены мы активизировали OÜ Narva Perearstikeskus».

Вопрос замены в случае закрытия целого центра семейных врачей решен административным актом Департамента здоровья, в котором перечислены дежурные центры, активизируемые в случае необходимости. Учтена и необходимость дополнительного финансирования, которое Больничная касса ведет согласно оговоренной схеме (оплата проводится по прейскуранту услуг): «Перечень дежурных центров, принципы их активизации и финансирования оговорены заранее, в текущем режиме мы при необходимости можем добавлять других семейных врачей, если, например, заболевают врачи дежурного центра, как это получилось в Маарду».