Ср, 17.02.2021
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Александр Цихилов
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Маардуский центр семейных врачей - не единственный, где заболели все врачи и медсестры

Куда обращаться за медицинской помощью? ФОТО: Shutterstock

В понедельник вечером прозвучала тревожная информация: все врачи и медсестры Маардуского центра семейных врачей заболели и ушли в изоляцию. Жители встревожились: к кому обращаться за медицинской помощью, как открыть больничный лист или получить направление на тестирование, где продлить рецепты?

На следующий день появилось сообщение, что медицинские сестры ведут прием по телефону 553 7603 по рабочим дням с 10.00 до 14.00 и электронной почте kaasik@maardupak.eu. К счастью, речь идет не обо всех врачах и сестрах города, но и эта история заставила людей забеспокоиться: изоляция длится не менее десяти дней, то есть без первичной помощи пациенты рискуют остаться почти на две недели.

Руководитель сети здравоохранения Министерства социальных дел Хели Палусте объяснила Rus.Postimees, что в министерстве о случившемся узнали только в понедельник поздно вечером и сразу же, в сотрудничестве с Департаментом здоровья и Больничной кассой, занялись поиском замены. «Для таких случаев у нас подготовлен так называемый список дежурных центров. Данную ситуацию осложняет то, что заболели работники Центра семейных врачей, которые и являлись дежурным центром», - сказала Палусте.

Что сделано на данный момент? «Сейчас три медсестры ведут удаленный прием, оценивают обращения и решают вопросы, которые можно решить дистанционно, - сказала представитель министерства. - Им по телефону помогает один семейный врач. Таким образом, вопрос выдачи рецептов и листов нетрудоспособности сегодня должен быть решен. К завтрашнему дню надеемся найти решение для случаев, при которых необходим контактный прием».

Палусте уточнила, что такая ситуация возникла не в первый раз: «До 10 февраля в замене нуждался нарвский Центр семейных врачей Йоала, где трое семейных врачей с 20 января находились в изоляции. Для замены мы активизировали OÜ Narva Perearstikeskus».

Вопрос замены в случае закрытия целого центра семейных врачей решен административным актом Департамента здоровья, в котором перечислены дежурные центры, активизируемые в случае необходимости. Учтена и необходимость дополнительного финансирования, которое Больничная касса ведет согласно оговоренной схеме (оплата проводится по прейскуранту услуг): «Перечень дежурных центров, принципы их активизации и финансирования оговорены заранее, в текущем режиме мы при необходимости можем добавлять других семейных врачей, если, например, заболевают врачи дежурного центра, как это получилось в Маарду».

Палусте добавила, что если дозвониться до врача или медсестры не удается, а помощь нужна, можно позвонить на консультационную линию семейных врачей 1220. Если же нужна неотложная помощь, нужно звонить по номеру 112 или обращаться в отделения неотложной помощи больниц.

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