Пыллуаас: премьер-министр не стала отвечать спикеру Рийгикогу

Три оппозиционных партии хотели, чтобы Каллас в среду выступила с докладом и рассказала о позициях государства в борьбе с коронавирусом. «Премьер-министр не соизволила отреагировать на просьбу трех оппозиционных партий парламента выступить с речью на тему коронавируса, это абсолютно беспрецедентно и недопустимо», - заявил Пыллуаас.

Он заявил, что хотя парламент является работодателем премьер-министра, Кая Каллас не отвечает на звонки спикера Рийгикогу: «У меня также отсутствует какая-либо информация о том, чтобы премьер-министр передавала какие-либо сообщения вице-спикеру Рийгикогу Ханно Певкуру. Певкур пообещал поговорить с премьер-министром, но я не знаю, произошло ли это».

Пыллуаас отметил, что намерение оппозиционных партий пригласить премьер-министра на дебаты в парламенте было, безусловно, легитимным и уместным, особенно с учетом серьезности коронакризиса. «В этом кризисе нельзя различать коалицию и оппозицию, все мы столкнулись с одной серьезной проблемой, которую можем решить только сотрудничая друг с другом. А если от этого сотрудничества отказываются по каким-то неведомым причинам, это крайне прискорбно», - сказал Пыллуаас.

Лидер Партии реформ и премьер-министр Кая Каллас отметила на инфочасе Рийгикогу в среду, что готова сотрудничать с Рийгикогу.

По словам Каллас, правительство только во вторник получило от научного совета обзор ситуации с коронавирусом, а затем правительство хотело проанализировать ситуацию.

«С сегодняшнего дня и депутаты Рийгикогу будут получать обзоры коронакризиса, которые поступают членам правительства. А если я не смогла ответить на звонок, прошу прощения и в дальнейшем постараюсь работать лучше», - пообещала Каллас. Она добавила, что настроена на общение с Рийгикогу.

Каллас отметила, что ей было приятно услышать, что оппозиция считает коронакризис общей проблемой. В то же время, Каллас назвала безответственным призыв оппозиционных партий собираться на следующей неделе. Каллас подчеркнула, что все партии должны просить людей и в годовщину республики оставаться в кругу семьи.