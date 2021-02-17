Фото ⟩ Пять месяцев и убитая квартира: молодая эстонская семья сделала капитальный ремонт своими руками

Жить в сельской местности непроста, но одна эстонская семья без опыта и знаний о строительстве решила переехать из столицы в маленький поселок и начать новую жизнь в квартире, расположенной в старом панельном доме. Пока о своем выборе они не жалеют, пишет Kodustiil.
«Мы - небольшая семья, которая хотела купить жилье без кредита. Далеко ходить не пришлось: у нас появилась хорошая возможность отремонтировать дом моего детства, использовав собственные сбережения», - объясняет мать семейства Анна-Лийса.
Семья, сменившая городскую квартиру на квартиру в панельном доме постройки 1972 года да еще и с печным отоплением, уже давно обсуждала возможность переезда в деревню. Желание воплотить мечту в жизнь усилилось после рождения маленькой дочки, которой молодые родители хотели дать такое же прекрасное детство, какое было у них самих.
«Мы жили за городом, играли на свежем воздухе и ели клубнику с собственного огорода. Нам очень повезло, что у нас была такая возможность», - говорят молодые люди.
Капитальный ремонт за пять месяцев? Такое возможно?
«В феврале мы увидели квартиру, которую хотели сделать домом своей мечты. Квартира нуждалась в очень большом ремонте. С помощью семьи и друзей мы проделали большую работу и к середине июля переехали», - вспоминает Анна-Лийса.
Она добавляет, что сначала они могли заниматься ремонтом только по выходным, так как их постоянное место жительства в то время еще находилось в Таллинне.
Через месяц супруги решили на время ремонта переехать к родителям Анны-Лийсы.
«Так как они живут очень близко, это было для нас идеальным вариантом. С тех пор мы могли заниматься ремонтом по шесть часов ежедневно. С ребенком очень помогала бабушка. Мы трудились не покладая рук, планируя работу заранее, и дело пошло. Днем - ремонт, по вечерам - чертежи и расчеты. Похоже, мы с мужем очень хорошая команда», - отмечает она.
Глаза боятся - руки делают
По словам семьи, квартира площадью 53 квадратных метра имела очень хорошую планировку. Они быстро составили бюджет, увеличивать который не хотели.
«Крыша панельного дома была в очень плохом состоянии, что требовало немедленного внимания, а также пришлось заменить окна. Перед началом ремонта мы без конца что-то обсуждали, считали, думали, во что это может встать и готовы ли мы сами физически. Мы изучили стоимость различных работ и цены на материалы, чтобы понять, о какой сумме в итоге идет речь», - говорят новоиспеченные ремонтники.
Сначала семья планировала, что они будут только подсобными рабочими, но в результате стали прорабами, руководителями проекта и строителями.
«Мы ничего не знали о строительстве, только у меня были некоторые навыки внутренней отделки, поэтому пришлось искать помощи у специалистов, а также в интернете. Бедные продавцы строительного магазина! Мы буквально загадывали им загадки, так как не знали, какие материалы и инструменты нам нужны», - улыбается Анна-Лийса. К счастью, в их семье и среди друзей нашлись люди со строительными познаниями, которые помогали им в теории и на практике.
Сантиметра не хватило
Хотя семья очень довольна проделанной работой, они думают, что пора задуматься о чем-то более серьезном.
«Например, наша стиральная машина стоит в ванной, она там у большинства людей, но я бы предпочла, чтобы она находилась в кухонном шкафу. К сожалению, эта идея появилась слишком поздно, и стиральная машина осталась в ванной. А надо было всего-то сделать один из кухонных шкафов на сантиметр шире», - размышляет Анна-Лийса.
К счастью, никакой ремонт не вечен, поэтому они не обращают внимания на мелкие недочеты. «Вы всегда можете изменить то, что сделано. Со временем вкусы меняются, поэтому не стоит беспокоиться о том, как вы это сделали.
Молодая семья признается, что пятимесячный капитальный ремонт обогатил их новыми знаниями и умениями. Вдобавок семья поняла: чтобы что-то построить, не обязательно быть архитектором или строителем. Это приходит само собой.
То ли еще будет!
Как бывает в жизни, в ходе ремонта были и слезы, и крики, и колебания, и разочарования.
«Мы думали, что, возможно, взвалили на себя слишком серьезную задачу. Однако идея создания собственного дома и мечта о том, как прекрасно это будет выглядеть - лучшая мотивация».
Помимо этой квартиры в маленьком поселке, у супружеской пары есть земельный участок у Чудского озера, на котором они планируют в будущем построить дом. А пока молодая семья, воспитывающая маленькую дочку, наслаждается новой жизнью в новом гнездышке.
«Мы пока не хотим браться за такой большой проект, как ремонт всего дома. Мы уже можем выполнять небольшие проекты и в случае необходимости помогаем другим. Например, недавно мы отремонтировали кухню моей бабушке, это был наш рождественский подарок ей», - добавляют супруги.