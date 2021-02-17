Фото ⟩ Пять месяцев и убитая квартира: молодая эстонская семья сделала капитальный ремонт своими руками

«Мы - небольшая семья, которая хотела купить жилье без кредита. Далеко ходить не пришлось: у нас появилась хорошая возможность отремонтировать дом моего детства, использовав собственные сбережения», - объясняет мать семейства Анна-Лийса.

ФОТО: Erakogu

ФОТО: Erakogu

Семья, сменившая городскую квартиру на квартиру в панельном доме постройки 1972 года да еще и с печным отоплением, уже давно обсуждала возможность переезда в деревню. Желание воплотить мечту в жизнь усилилось после рождения маленькой дочки, которой молодые родители хотели дать такое же прекрасное детство, какое было у них самих.

«Мы жили за городом, играли на свежем воздухе и ели клубнику с собственного огорода. Нам очень повезло, что у нас была такая возможность», - говорят молодые люди.

Капитальный ремонт за пять месяцев? Такое возможно?

«В феврале мы увидели квартиру, которую хотели сделать домом своей мечты. Квартира нуждалась в очень большом ремонте. С помощью семьи и друзей мы проделали большую работу и к середине июля переехали», - вспоминает Анна-Лийса.

Она добавляет, что сначала они могли заниматься ремонтом только по выходным, так как их постоянное место жительства в то время еще находилось в Таллинне.

ФОТО: Erakogu

ФОТО: Erakogu

Через месяц супруги решили на время ремонта переехать к родителям Анны-Лийсы.

«Так как они живут очень близко, это было для нас идеальным вариантом. С тех пор мы могли заниматься ремонтом по шесть часов ежедневно. С ребенком очень помогала бабушка. Мы трудились не покладая рук, планируя работу заранее, и дело пошло. Днем - ремонт, по вечерам - чертежи и расчеты. Похоже, мы с мужем очень хорошая команда», - отмечает она.

Глаза боятся - руки делают

По словам семьи, квартира площадью 53 квадратных метра имела очень хорошую планировку. Они быстро составили бюджет, увеличивать который не хотели.

«Крыша панельного дома была в очень плохом состоянии, что требовало немедленного внимания, а также пришлось заменить окна. Перед началом ремонта мы без конца что-то обсуждали, считали, думали, во что это может встать и готовы ли мы сами физически. Мы изучили стоимость различных работ и цены на материалы, чтобы понять, о какой сумме в итоге идет речь», - говорят новоиспеченные ремонтники.

ФОТО: Erakogu

ФОТО: Erakogu

Сначала семья планировала, что они будут только подсобными рабочими, но в результате стали прорабами, руководителями проекта и строителями.

«Мы ничего не знали о строительстве, только у меня были некоторые навыки внутренней отделки, поэтому пришлось искать помощи у специалистов, а также в интернете. Бедные продавцы строительного магазина! Мы буквально загадывали им загадки, так как не знали, какие материалы и инструменты нам нужны», - улыбается Анна-Лийса. К счастью, в их семье и среди друзей нашлись люди со строительными познаниями, которые помогали им в теории и на практике.