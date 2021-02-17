Граждане РФ и Украины не могут свободно въезжать в Эстонию, несмотря на спад эпидемии

«Для граждан не входящих в Европейский союз, т.е. третьих стран, в ЕС действует особое регулирование. Согласно рекомендации Совета ЕС, поездки из третьих стран в ЕС, которые не являются жизненно необходимыми, временно ограничены. Въезд разрешен только жителям шести стран, указанных в приложении к рекомендации. Украины и России в этом списке нет», - цитирует Мярта Вольмера Rus.ERR.
Согласно действующим в данный момент правилам, без обязательной десятидневной самоизоляции в Эстонию могут въезжать жители стран-членов ЕС, Европейской экономической зоны и Шенгенской зоны, в которых двухнедельная кумулятивная заболеваемость составляет не более 150 случаев на 100 000 жителей: к таким странам на этой неделе относятся Болгария (кумулятивная заболеваемость 127,4), Исландия (8,4), Греция (111,6), Норвегия (69,3), Финляндия (97,7), Дания (108,9) и Ватикан (0).