Граждане РФ и Украины не могут свободно въезжать в Эстонию, несмотря на спад эпидемии

«Для граждан не входящих в Европейский союз, т.е. третьих стран, в ЕС действует особое регулирование. Согласно рекомендации Совета ЕС, поездки из третьих стран в ЕС, которые не являются жизненно необходимыми, временно ограничены. Въезд разрешен только жителям шести стран, указанных в приложении к рекомендации. Украины и России в этом списке нет», - цитирует Мярта Вольмера Rus.ERR.