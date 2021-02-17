PERH закрыла одно отделение для пациентов с коронавирусом
Северо-Эстонская региональная больница (PERH) закрыла одно простаивающее отделение для коронавирусных пациентов, чтобы перенаправить персонал для улучшения планового лечения, пишет Rus.ERR.
Северо-Эстонская региональная больница (PERH) закрыла одно простаивающее отделение для коронавирусных пациентов, чтобы перенаправить персонал для улучшения планового лечения, пишет Rus.ERR.
Тех пациентов, которым нужна интенсивная терапия или искусственная вентиляция легких, направляют в отделение интенсивной терапии для больных Covid-19, где имеется 17 койко-мест.
"Закрытие отделения было экономическим решением, так как мы видели, что так много пациентов не поступает. Мы его закрыли, чтобы койко-места не простаивали, а сотрудники отделения не дежурили напрасно. Если ситуация изменится, то сотрудники есть, но мы хотели расширить возможности обычной работы в отделениях, из которых был переведен персонал", - прокомментировал руководитель PERH Агрис Пеэду.