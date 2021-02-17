PERH закрыла одно отделение для пациентов с коронавирусом

"Закрытие отделения было экономическим решением, так как мы видели, что так много пациентов не поступает. Мы его закрыли, чтобы койко-места не простаивали, а сотрудники отделения не дежурили напрасно. Если ситуация изменится, то сотрудники есть, но мы хотели расширить возможности обычной работы в отделениях, из которых был переведен персонал", - прокомментировал руководитель PERH Агрис Пеэду.