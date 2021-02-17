Подача деклараций побила рекорд за четыре года

Поскольку в этом году ожидается более 750 000 поданных деклараций, согласно последним данным, их уже подали свыше 40% лиц.

Налогово-таможенный департамент призывает людей не спешить, поскольку декларации о доходах можно подать до 30 апреля и стоит проверить, всеми ли налоговыми льготами воспользовался налогоплательщик.

Период декларирования доходов начался в понедельник и продлится до 30 апреля. Переплаченный подоходный налог начнут с 26 февраля возвращать тем, ко подал декларацию по интернету, и с 19 марта – тем, кто сделал это на бумаге.

Если декларация не нуждается в проверке и нет необходимости предоставить дополнительные документы, переплаченный подоходный налог будет возвращен в течение пары недель. Окончательный срок возврата и доплаты подоходного налога – 1 октября 2021 года.

Терпением следует запастись и при звонке на инфотелефон, и тем, кто подает электронную декларацию – прежняя практика показала, что в первые дни нагрузка на системы очень велика и поэтому не все желающие одновременно могут приступить к заполнению декларации.