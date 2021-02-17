Подача деклараций побила рекорд за четыре года
К утру среды декларацию о доходах подали уже 324 000 человека, что стало рекордом за четыре года.
К утру среды декларацию о доходах подали уже 324 000 человека, что стало рекордом за четыре года.
Согласно поданным декларациям подлежат возврату 111 миллионов евро переплаченного подоходного налога, доплатить придется 5,5 миллиона. 1386 человека пожертвовали в общей сложности 57 200 евро.
Поскольку в этом году ожидается более 750 000 поданных деклараций, согласно последним данным, их уже подали свыше 40% лиц.
Налогово-таможенный департамент призывает людей не спешить, поскольку декларации о доходах можно подать до 30 апреля и стоит проверить, всеми ли налоговыми льготами воспользовался налогоплательщик.
Период декларирования доходов начался в понедельник и продлится до 30 апреля. Переплаченный подоходный налог начнут с 26 февраля возвращать тем, ко подал декларацию по интернету, и с 19 марта – тем, кто сделал это на бумаге.
Если декларация не нуждается в проверке и нет необходимости предоставить дополнительные документы, переплаченный подоходный налог будет возвращен в течение пары недель. Окончательный срок возврата и доплаты подоходного налога – 1 октября 2021 года.
Терпением следует запастись и при звонке на инфотелефон, и тем, кто подает электронную декларацию – прежняя практика показала, что в первые дни нагрузка на системы очень велика и поэтому не все желающие одновременно могут приступить к заполнению декларации.
Переплаченный подоходный налог будет возвращен в этом году на сумму около 156 миллионов евро, доплатить людям придется около 15 миллионов. Годом ранее эти цифры составляли, соответственно, 189 и 58 миллионов евро.
Столь существенной уменьшение суммы доплат объясняется тем обстоятельством, что с компенсаций зарплаты от Кассы по безработице, которую в прошлом году получили около 137 500 человек на сумму в 256 миллионов евро, государство сразу же удержало подоходный налог в полном объеме.
Täna hommikuks oli tuludeklaratsiooni esitanud juba 324 000 inimest, mis on nelja aasta rekord❗️