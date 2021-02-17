Департамент внешней разведки: Россия надеется, что пандемия ослабит единство Запада

Департамент внешней разведки отмечает в обнародованном сегодня ежегоднике, что пандемия коронавируса не изменила долгосрочных стратегических целей России, хотя и несколько ограничила возможности внешней политики.

«В Кремле верят, что пандемия скорее ускорит развитие двух тенденций, к которым Россия также пытается приложить руку — движение международной ситуации в сторону мультиполярности и снижение влияния западных стран на мировой арене, - говорится в ежегоднике. - Россия осознает, что тенденция к мультиполярности ведет к большему риску конфликта, поскольку конкуренция между крупными державами за ресурсы и сферы влияния усиливается».

По оценке Департамента внешней разведки, Россия считает эту тенденцию выгодной для себя, поскольку рассматривает мультиполярность как возможность увеличить свое реальное политическое пространство для маневра, особенно за счет западных стран.

«Руководство России вносит свой вклад то, чтобы глобальная эпидемия вынуждала западные страны сосредотачиваться на внутриполитических и экономических проблемах, выносит на первый план популистские и экстремистские движения и в конце концов уменьшает ценностное и институциональное единство западных стран. Со своей стороны Россия готова подпитывать эти тенденции», - сказано в ежегоднике.

По оценке Департамента внешней разведки, поэтому уже в начавшемся году можно увидеть попытки России создать и увеличить разрыв в западных обществах, между странами, а также на уровне Европейского союза.

В качестве примера в ежегоднике указана попытка дискредитировать западные вакцины. «Путем клеветы Россия надеется создать более благоприятные позиции для своих вакцин на мировом рынке и продвигать свои стратегические амбиции, чтобы показать себя в качестве глобальной силы, которая может первой предложить решение кризиса COVID-19», - пишет департамент.

«Долгосрочная цель России в отношении ЕС — ослабить или отменить санкции, не идя при этом на какие-либо уступки», - говорится в ежегоднике, в котором также отмечается, что наиболее важными странами с точки зрения сохранения сферы влияния для России являются Украина и Белоруссия.