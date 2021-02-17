Семья Сильдару раскроет всю подноготную конфликта. Келли: хочу вдохновить других на то, на что я слишком долго решалась

На этой неделе выйдет в эфир передача «Очевидец», главными героями которой станут члены семьи Сильдару, которых общественности покажут с необычной стороны. В утреннем выпуске передачи «Terevisioon» был показан рекламирующий сюжет ролик, пишет Postimees.
В видео, представляющем очередной выпуск передачи, ведущий «Очевидца» Михкель Кярмас задает вопрос: «Келли, многие знают тебя как отличную спортсменку. Для многих ты являешься идолом. Но сегодня ты оказалась перед телекамерами по совершенно иной причине. Ты решила рассказать о том, что в вашей семьей имело место бытовое насилие. Почему ты сегодня оказалась здесь?»
Келли Сильдару: «Во-первых, одна из причин заключается в том, что многим кажется и, возможно, с подачи СМИ складывается впечатление, что я хочу "нацепить кому-то мешок на голову". Во-вторых, я считаю, что моя история может вдохновить и мотивировать других людей сделать то, на что я слишком долго решалась».
Немного позже мама Келли Сильдару Лилиан Тальвинг подтвердила, что произошедший в их семье разлад завершился событиями, которые можно назвать семейным насилием. «Да, к сожалению это так», - сказала Тальвинг.
Вчера вечером другая половина семьи Сильдару в лице отца Тыниса и сына Хенри отправила в СМИ открытое письмо, в котором были даны комментарии относительно сюжета передачи «Очевидец», связанного с их семьей.
«Уже завтра вечером выйдет сюжет "Очевидца", в центре которого будет грустная и достойная сожаления история размолвки в нашей семье. Речь идет о том же, о чем начиная с весны писали всевозможные издания. Как нам заявили, на этот раз Келли и мама детей Лилиан "расскажут, как было на самом деле". Как отец Тынис совершал насильственные действия, как воровал деньги дочери, как заставлял Келли заниматься спортом против ее воли, как взял в заложники сына и многое другое», - говорится в письме.
«Все это для нас не новость , потому что в течение некоторого времени Тынису звонили несколько журналистов из разных изданий и советовали готовиться к серьезному перекрестному огню, потому что в распоряжении СМИ оказались все подробности, и совсем скоро будет сделано разоблачение, раскрыта шокирующая правда, но не хватает только комментариев с нашей стороны. Как действовать в такой ситуации? Разумеется, и у нас есть желание вмешаться, чтобы защититься от однобоких, вырванных из контекста и утопических обвинений. Чтобы внести ясность: как в полицию обратилась Келли и Лилиан, так и мы обратились в правоохранительные органы. Как они выдвинули обвинения в насильственных действиях в отношении Тыниса, так и мы всей оставшейся семьей — отец, сын, бабушка и дедушка – сообщили в полицию о серии насильственных нападений, за которыми стоят Келли и Лилиан.
К сожалению, для нас это было неизбежным ходом дел, потому что мы были загнаны в угол различными жалобами и угрозами со стороны матери наших детей, которая обещала отомстить Тынису и которая также вовлекла Келли во всю эту историю. Да, признаем, что в каких-то ситуациях мы все были слишком страстными, эмоциональными, говорили то, о чем потом сожалели. Но, к сожалению, в прошлом, как очень крепкая и сплоченная семья, мы поставили перед собой очень амбициозные цели, достижение которых было для всех мучительным, тяжелым и тернистым путем.
Как видите, на самом деле это все очень неловкая, грустная и досадная семейная ссора, которую ни в коем случае не следовало разрешать публично. Потому что это не просто выяснение отношений между двумя взрослыми бывшими супругами, поскольку в эту ситуацию оказались вовлечены двое детей, которых с головой окунули в грязное белье. Как родители мы должны оберегать их от вовлечения в скандал. Оберегать от шагов, которые могут повлиять как на многообещающее будущее и уверенность в принятии дальнейших решений, так и на слова, о которых они могут пожалеть в будущем.
Вот почему мы до сих пор отказывали в публичных интервью и объяснили журналистам причину того, почему мы не хотим поддерживать словесную войну - потому что огонь не потушить огнем. Я дал интервью "Очевидцу" и рассказал Михкелю Кярмасу обо всей достойной сожаления неловкости всей этой ситуации.
Как то, что мы очень эмоционально решаем эту проблему на глазах у всей Эстонии, помогло бы решить наш давний кризис? Никак. Напротив, каждое слово и следующее слово против слова подливали бы еще масла в огонь, и тогда этот огонь лишь разрастался. После первой передачи выйдет вторая. После третьей статьи появится четвертая. Понятно, что так мы не положим конец этой ссоре, раны не заживут, а мы не сможем двигаться дальше. Однако из всего этого растет неуверенность, смущение, пренебрежение и гнев, которые, к сожалению, наши дети будут нести вечно.
Именно поэтому мы обращаемся к вам, уважаемые журналисты, и просим вас понять, почему нам нужно подавлять все эмоции и недовольство и почему мы не хотим говорить об этой ссоре публично. Пожалуйста, поставьте себя на место нашей семьи. И если вы обдумали все проблемы, которые мы подняли выше, надеюсь, вы поймете смысл нашего сегодняшнего письма и наших решений. Наша семья и дети не выиграют от ставшего достоянием общественности противостояния. Пожалуйста, позвольте официальным лицам, судьям и профессионалам выполнять свою работу вне эфира и, пожалуйста, не тревожьте нашу семью. Пожалуйста, не делайте эту ситуацию еще более трагичной своими публичными публикациями», - говорится в открытом письме.