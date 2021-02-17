Семья Сильдару раскроет всю подноготную конфликта. Келли: хочу вдохновить других на то, на что я слишком долго решалась

В видео, представляющем очередной выпуск передачи, ведущий «Очевидца» Михкель Кярмас задает вопрос: «Келли, многие знают тебя как отличную спортсменку. Для многих ты являешься идолом. Но сегодня ты оказалась перед телекамерами по совершенно иной причине. Ты решила рассказать о том, что в вашей семьей имело место бытовое насилие. Почему ты сегодня оказалась здесь?»

Семья Сильдару в 2017 году, когда ни о каких размолвках не было и речи. ФОТО: PM/SCANPIX BALTICS

Келли Сильдару: «Во-первых, одна из причин заключается в том, что многим кажется и, возможно, с подачи СМИ складывается впечатление, что я хочу "нацепить кому-то мешок на голову". Во-вторых, я считаю, что моя история может вдохновить и мотивировать других людей сделать то, на что я слишком долго решалась».

Немного позже мама Келли Сильдару Лилиан Тальвинг подтвердила, что произошедший в их семье разлад завершился событиями, которые можно назвать семейным насилием. «Да, к сожалению это так», - сказала Тальвинг.

Вчера вечером другая половина семьи Сильдару в лице отца Тыниса и сына Хенри отправила в СМИ открытое письмо, в котором были даны комментарии относительно сюжета передачи «Очевидец», связанного с их семьей.

«Уже завтра вечером выйдет сюжет "Очевидца", в центре которого будет грустная и достойная сожаления история размолвки в нашей семье. Речь идет о том же, о чем начиная с весны писали всевозможные издания. Как нам заявили, на этот раз Келли и мама детей Лилиан "расскажут, как было на самом деле". Как отец Тынис совершал насильственные действия, как воровал деньги дочери, как заставлял Келли заниматься спортом против ее воли, как взял в заложники сына и многое другое», - говорится в письме.

«Все это для нас не новость , потому что в течение некоторого времени Тынису звонили несколько журналистов из разных изданий и советовали готовиться к серьезному перекрестному огню, потому что в распоряжении СМИ оказались все подробности, и совсем скоро будет сделано разоблачение, раскрыта шокирующая правда, но не хватает только комментариев с нашей стороны. Как действовать в такой ситуации? Разумеется, и у нас есть желание вмешаться, чтобы защититься от однобоких, вырванных из контекста и утопических обвинений. Чтобы внести ясность: как в полицию обратилась Келли и Лилиан, так и мы обратились в правоохранительные органы. Как они выдвинули обвинения в насильственных действиях в отношении Тыниса, так и мы всей оставшейся семьей — отец, сын, бабушка и дедушка – сообщили в полицию о серии насильственных нападений, за которыми стоят Келли и Лилиан.