Племянник Путина: россияне признают за властями страны право иметь дворцы, поэтому фильм ФБК "не повод для революции"

Путин рассказал в Instagram о встрече с руководителем некоего "крупного интернет-портала", проводившего опрос о дворце. Участников спрашивали, верят ли они в то, что объект вроде дворца под Геленджиком может принадлежать президенту и считают они ли это допустимым. "80% посмотревших [расследование] действительно верят, что этот дворец может принадлежать руководству страны" и "70% опрошенных считают, что руководитель нашей страны имеет право на объекты недвижимости такого плана", заявил бизнесмен.

Он также рассказал историю о том, как советские патрульные выявляли иностранных шпионов при помощи скрепок в документах. У сотрудников немецких спецслужб они, по словам Путина, скреплялись "качественными немецкими оцинкованными скрепочками", а "наши скрепочки не были оцинкованы, а были сделаны из обычного черного металла, который через какое-то время давал маленькое пятнышко ржавчины посередине документа между страниц". По мнению Путина, сотрудники ФБК "исходили из менталитета западного человека" и думали, что расследование "вызовет взрыв в нашей стране, революции и прочее", однако этого не произошло.

"Те акции, которые мы видели на улицах страны, по факту это доли процента людей, которые вышли по своим каким-то мотивациям, может быть, материальным, может быть, по убеждениям", - заметил племянник президента, добавив, что "не готов сейчас это расследовать". "Но хотелось бы отметить, что данные провокации точно не повод для революции в нашей замечательной стране", - заключил он.

Фильм-расследование ФБК о "дворце Путина" за 100 млрд рублей набрал около 113 млн просмотров. Опрос "Левада-центра" показал, что видео слабо повлияло на рейтинг президента России, потому что информация накладывается на представления о тотальной коррумпированности российского государства, и 75-80% респондентов считают расследования Алексея Навального доказательством "хронического аморализма государства", но не новостью.