Департамент внешней разведки: Россия и в киберпространстве остается главной угрозой

«Наряду с разведкой, российские спецслужбы активно используют киберпространство для воздействия, чтобы расколоть западные общества, отношения между государствами и НАТО», - сообщается в новом ежегоднике Департамента внешней разведки. Российские спецслужбы по-прежнему используют для разведки различные приемы кибератак и тем самым угрожают безопасности Эстонии и ее союзников.

Департамент приводит в пример инциденты, когда цели посылают зараженные вредоносными программами электронные письма, чтобы завлечь цель с учетом ее сферы работы и интересов. Также продолжаются кибератаки, злоупотребляющие слабыми местами в безопасности сайтов, которые цель часто посещает, и добавляющие на них шпионские программы, чтобы заразить устройство.

«Но все сильнее растет злоупотребление киберпространством для расширения влияния. Российские спецслужбы адаптируют относящиеся ко временам СССР активные методы к новым условиям с учетом развития интернета и технологий. Например, взлом инфосистем с целью кражи и организации утечек деликатной информации похоже на знакомые по арсеналу КГБ активные методы, когда спецслужбы распространяли подлинные или специально созданные фальшивые документы, чтобы поощрить в обществе антиправительственные дискуссии», - говорится в ежегоднике.

«Адаптация подобных активных методов — постоянный процесс», - отмечает департамент и прогнозирует, что в будущем российские спецслужбы, скорее всего, будут эксплуатировать технологию дипфейка. «Особенно серьезная опасность возникнет тогда, когда развитие технологии достигнет того уровня, где можно будет создавать убедительные и неотличимые для человеческого глаза дипфейки. Общественности в таком случае будет сложнее отличать фейковую информацию от подлинной», - говорится в ежегоднике.