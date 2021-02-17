Суточный прирост COVID-19 в странах Балтии после снижения снова превысил 2000 случаев

Накануне в Литве было подтверждено 300 случаев COVID-19, в Латвии - 713, в Эстонии - 811. Всего в странах Балтии во вторник было выявлено 1824 случая заражения. В понедельник было зафиксировано 893 случая коронавируса.

В Литве за сутки установлено 376 новых случаев COVID-19, еще 15 зараженных скончались, сообщает агентство BNS в среду со ссылкой на департамент статистики республики. Общее число заболевших коронавирусом достигло 191 821, число жертв возросло до 3113. Всего с данным заболеванием связана 6035 смертей.

За 14 дней средний показатель заболевания коронавирусом в Литве на 100 тыс. жителей составил 251,3 случая. В целом первой дозой вакцины от COVID-19 в республике привиты 102 691 человек, двумя дозами - 55 212 человек. Доля положительных тестов за неделю составила 7,2%.

В Латвии за сутки зарегистрировано 946 новых случаев коронавируса, еще 22 заболевших скончались, сообщает BNS со ссылкой на центр профилактики и контроля заболеваний республики.

С начала пандемии в Латвии COVID-19 выявлен у 78 643 человек, умерли 1508 человек, что составляет 1,92% общего количества инфицированных. Согласно расчетам BNS, 14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 тыс. жителей Латвии составляет 523,4 случая.

В Эстонии за сутки зафиксировано 811 новых случаев коронавируса, еще двое заболевших скончались, сообщил департамент здоровья республики. Всего после начала пандемии в республике умерли 510 человек. Общее число зараженных COVID-19 выросло до 54 300.