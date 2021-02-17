Суточный прирост COVID-19 в странах Балтии после снижения снова превысил 2000 случаев
В странах Балтии за сутки зарегистрировано 2133 новых случая коронавируса, 376 из которых - в Литве, 946 - в Латвии, 811 - в Эстонии.
В странах Балтии за сутки зарегистрировано 2133 новых случая коронавируса, 376 из которых - в Литве, 946 - в Латвии, 811 - в Эстонии.
Накануне в Литве было подтверждено 300 случаев COVID-19, в Латвии - 713, в Эстонии - 811. Всего в странах Балтии во вторник было выявлено 1824 случая заражения. В понедельник было зафиксировано 893 случая коронавируса.
В Литве за сутки установлено 376 новых случаев COVID-19, еще 15 зараженных скончались, сообщает агентство BNS в среду со ссылкой на департамент статистики республики. Общее число заболевших коронавирусом достигло 191 821, число жертв возросло до 3113. Всего с данным заболеванием связана 6035 смертей.
За 14 дней средний показатель заболевания коронавирусом в Литве на 100 тыс. жителей составил 251,3 случая. В целом первой дозой вакцины от COVID-19 в республике привиты 102 691 человек, двумя дозами - 55 212 человек. Доля положительных тестов за неделю составила 7,2%.
В Латвии за сутки зарегистрировано 946 новых случаев коронавируса, еще 22 заболевших скончались, сообщает BNS со ссылкой на центр профилактики и контроля заболеваний республики.
С начала пандемии в Латвии COVID-19 выявлен у 78 643 человек, умерли 1508 человек, что составляет 1,92% общего количества инфицированных. Согласно расчетам BNS, 14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 тыс. жителей Латвии составляет 523,4 случая.
В Эстонии за сутки зафиксировано 811 новых случаев коронавируса, еще двое заболевших скончались, сообщил департамент здоровья республики. Всего после начала пандемии в республике умерли 510 человек. Общее число зараженных COVID-19 выросло до 54 300.
Кумулятивная заболеваемость за 14 дней на 100 тыс. человек в Эстонии составила 647,5 случаев. Как минимум одна доза вакцины введена у 48 573 человек, курс вакцинации полностью завершен у 23 149 человек.