Департамент здоровья: отмените все мероприятия, походы в гости, банные вечеринки. Ситуация крайне напряженная

Мари-Анна Хярма рассказала о росте заболеваемости и госпитализации. Она призвала отказаться от всех мероприятий и, тем более, от поездок за рубеж.

Урмас Суле сказал, что пока все указывает на то, что здравоохранение справляется с ситуацией, но все может измениться.

Кюлли Фридеманн отчиталась о темпах вакцинации. Учитывая объемы поставок, мы укладываемся в план. Вакцинация медиков и домов попечения подходит к концу. Начали вакцинировать учителей, полицейских и спасателей. Затем наступит очередь работников передовой и групп риска. К маю должны выйти на вакцинацию всего населения.

А Райнар Аамисепп напомнил, что если люди все же собираются ехать за границу, нужно заранее узнать о правилах тестирования и не поддаваться искушению купить липовый сертификат.