Ср, 17.02.2021
Лавров и Песков играют на пианино в четыре руки, что у них хорошо получается. Хельдур Меэритс
Хельдур Меэритс
  • Rus.Postimees.ee
  • Коронавирус
  • Департамент здоровья: отмените все мероприятия, походы в гости, банные вечеринки. Ситуация крайне напряженная
1
1 мин для прочтения

Департамент здоровья: отмените все мероприятия, походы в гости, банные вечеринки. Ситуация крайне напряженная

Танель Кийк. ФОТО: SANDER ILVEST/PM/SCANPIX BALTICS

Сегодня прошла пресс-конференция, в которой приняли участие министр здравоохранения и труда Танель Кийк, медицинский руководитель чрезвычайной ситуации Департамента здоровья Урмас Суле, заместитель генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма, руководитель отдела услуг первичного уровня Больничной кассы Кюлли Фридеманн и председатель правления SYNLAB Eesti Райнар Аамисепп.

Мари-Анна Хярма рассказала о росте заболеваемости и госпитализации. Она призвала отказаться от всех мероприятий и, тем более, от поездок за рубеж. 

Урмас Суле сказал, что пока все указывает на то, что здравоохранение справляется с ситуацией, но все может измениться. 

Кюлли Фридеманн отчиталась о темпах вакцинации. Учитывая объемы поставок, мы укладываемся в план. Вакцинация медиков и домов попечения подходит к концу. Начали вакцинировать учителей, полицейских и спасателей. Затем наступит очередь работников передовой и групп риска. К маю должны выйти на вакцинацию всего населения. 

А Райнар Аамисепп напомнил, что если люди все же собираются ехать за границу, нужно заранее узнать о правилах тестирования и не поддаваться искушению купить липовый сертификат.

Rus.Postimees вел прямую трансляцию. Подробности смотрите и читайте ниже.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back