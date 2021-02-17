Департамент здоровья: отмените все мероприятия, походы в гости, банные вечеринки. Ситуация крайне напряженная
Сегодня прошла пресс-конференция, в которой приняли участие министр здравоохранения и труда Танель Кийк, медицинский руководитель чрезвычайной ситуации Департамента здоровья Урмас Суле, заместитель генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма, руководитель отдела услуг первичного уровня Больничной кассы Кюлли Фридеманн и председатель правления SYNLAB Eesti Райнар Аамисепп.