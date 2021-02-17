Ср, 17.02.2021
Мы не Израиль, из-под земли вакцину не достанешь. Урмас Суле
Урмас Суле
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Навальный из СИЗО: «Я не в тюрьме, а в космическом путешествии»

Алексей Навальный. ФОТО: HANDOUT/AFP

В Instagram Алексея Навального после очередного заседания суда по делу о клевете на ветерана появился новый пост. Находящийся в СИЗО «Матросская тишина» оппозиционер сообщил, что ему не тяжело, и сравнил свое пребывание в изоляторе с путешествием на космическом корабле, летящем к прекрасному новому миру, передает NEWSru.

«Тюрьма, как известно, в голове. И если хорошенько подумать, то становится ясно, что я не в тюрьме, а в космическом путешествии. Судите сами. У меня простая, спартанского вида каюта - железная кровать, стол и тумбочка. На космическом корабле не до роскоши. Дверь в каюте открывается только из командного центра. Ко мне заходят люди в униформе, они говорят только несколько шаблонных фраз, на их груди горит огонек включенной видеокамеры - это андроиды. Я не готовлю еду - мне ее доставляет прямо в каюту автоматическая тележка. Мои тарелки и ложки сделаны из блестящего металла», - описал Навальный.

«Мог ли я, фанат книг и фильмов о космосе, отказаться от такого полета, пусть даже он продлится три года? Очевидно, нет. Да, космические путешествия опасны. Можно прилететь, а там ничего нет. Полет может оказаться гораздо более долгим из-за навигационной ошибки. Случайный астероид может уничтожить корабль, и ты погибнешь. Но ведь часто приходит и помощь. Дружественный сигнал. Гиперпространственный тоннель хоп - и ты уже на месте. Обнимаешься с родными и друзьями в прекрасном новом мире», - продолжает политик.

Единственным отличием своего пребывания в СИЗО от комических фильмов он назвал отсутствие оружия: «А если на корабль нападут ксеноморфы? Сомневаюсь, что от них можно отбиться чайником. Пожалуй, заточу ложку о стену».

16 февраля прокурор по делу о клевете на ветерана запросила для Навального 950 тысяч рублей штрафа и 3,5 года колонии. Именно такой приговор он получил по делу «Ив Роше», так что общий срок лишения свободы для него не изменится. С учетом ранее отбытого домашнего ареста срок Навального составляет два года восемь месяцев. Следующее заседание суда по делу о клевете назначено на 20 февраля. В тот же день в Мосгорсуде должна рассматриваться апелляция на замену Навальному условного срока реальным по делу «Ив Роше».

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