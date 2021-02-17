Игровая студия Epic Games подала в Еврокомиссию антимонопольную жалобу на компанию Apple

В жалобе Epic Games говорится, что Apple, используя "тщательно разработанные антиконкурентные ограничения", полностью устранила конкуренцию в распространении приложений для iOS и платежах их разработчикам. В Epic Games считают, что контроль Apple над экосистемой iOS представляет собой злоупотребление доминирующим положением и нарушает законы ЕС, пишет TJ .

"Поведение Apple плохо для потребителей, которые платят завышенные цены из-за полного отсутствия конкуренции среди магазинов и обработки платежей в приложениях. И это плохо для разработчиков, чьи средства к существованию часто зависят от политики Apple, которая определяет, кого допускать на iOS и на каких условиях", - заявил глава Epic Games Тим Суини.

В жалобе компания просит Еврокомиссию пресечь антиконкурентного поведения Apple. При этом компания не требует возмещения понесенных из-за действий Apple убытков. Ранее Epic Games подала иски против Apple в США, Австралии и Великобритании.

Напомним, поводом для конфликта между Apple и Epic Games послужило удаление из магазина приложений App Store игры Fortnite. Это произошло после активации разработчиками игры скрытой функции, позволяющей игрокам совершать внутренние платежи в обход Apple, которая собирает комиссии с таких переводов. В ответ Epic Games подала на Apple в суд. Компания также судится и с Google, но в случае с платформой Android пользователи могут устанавливать Fortnite из сторонних магазинов приложений.

В последние месяцы Apple неоднократно критиковали за политику работы App Store. Претензии разработчиков касались как высокой комиссии, так и действий компании, создающих преимущества для собственных приложений Apple. В сентябре 2020 года разработчики, включая Epic Games, создали целую коалицию для отстаивания своих интересов.

В начале октября 2020 года подкомитет по антимонопольному законодательству палаты представителей Конгресса США выпустил 449-страничный доклад по итогам продолжавшегося 16 месяцев расследования деятельности Apple, Google, Facebook и Amazon.

Авторы доклада пришли к выводу, что все четыре компании подрывают конкуренцию на рынке и являются монополистами в своих сферах. В частности, претензии законодателей к Apple заключаются в том, что компания из Купертино устанавливает собственное программное обеспечение на свои устройства и "не дает лицензию на iOS другим производителям мобильных устройств". Из-за этого пользователи могут скачивать приложения только из App Store, а разработчики вынуждены платить компании комиссию, не имея возможности распространять приложения иным способом.