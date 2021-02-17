Картина дня: ежегодник Департамента внешней разведки, рост числа заражений и подача деклараций побила рекорд

За сутки в Эстонии прибавилось 811 зараженных

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 6350 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов было выявлено 811, то есть 12,8 от общего количества. Читать далее...

Суле: мы не Израль, из-под земли вакцину не достанешь

Эстония вышла по темпам роста заболеваемости covid-19 на первое место в ЕС, а по количеству заболевших на 100 000 прочно обосновалась в первой десятке. Не принимать жесткие меры уже нельзя? Готова ли медицина к 1000 зараженных в день? Ситуацию прокомментировал в студии Postimees медицинский руководитель кризисного штаба Департамента здоровья Урмас Суле. Смотрите интервью в повторе!

Кийк: этот рост в 20 процентов является самым большим за последние месяцы

Сегодня состоялась пресс-конференция, в которой приняли участие министр здоровья и труда Танель Кийк, заместитель генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма, руководитель отдела услуг первичного уровня Больничной кассы Кюлли Фридеманн и председатель правления SYNLAB Eesti Райнар Аамисепп. Читать далее...

Подача деклараций побила рекорд за четыре года

К утру среды декларацию о доходах подали уже 324 000 человека, что стало рекордом за четыре года. Читать далее...

Департамент внешней разведки: Россия и в киберпространстве остается главной угрозой

По оценке Департамента внешней разведки, Россия остается и в киберпространстве главной угрозой для западных демократий. Читать далее...

Профессор Лутсар: советуем отправить на удаленное обучение все учебные заведения

Член научного совета при правительстве, профессор вирусологии Ирья Лутсар сказала в прямом эфире студии Postimees, что коэффициент заражаемости R нужно снижать, и для этого необходимы ограничения, охватывающие все группы населения. Читать далее...

Вадим Белобровцев: мы призываем учителей вакцинироваться, но заставлять не будем

Сегодня прошла пресс-конференция на русском языке Таллиннской городской управы, в которой приняли участие вице-мэры Бетина Бешкина и Вадим Белобровцев, а также руководитель Западно-Таллиннской центральной больницы Аркадий Попов. Читать далее...

Департамент внешней разведки: Россия надеется, что пандемия ослабит единство Запада

Россия надеется, что пандемия коронавируса поспособствует мультиполяризации международной ситуации и ослаблению единства западных стран, говорится в ежегоднике Департамента внешней разведки. Читать далее...

PERH закрыла одно отделение для пациентов с коронавирусом

Северо-Эстонская региональная больница (PERH) закрыла одно простаивающее отделение для коронавирусных пациентов, чтобы перенаправить персонал для улучшения планового лечения. Читать далее...

Новому городскому секретарю Таллинна повысили зарплату до 6100 евро в месяц

Ставшему с 1 октября новым городским секретарем Таллинна Прийту Лелло повысили зарплату с 5800 до 6100 евро в месяц. Столько же получал и предыдущий городской секретарь Тоомас Сепп. Читать далее...

Вышедшая на свободу Крахт: тюрьма сделала меня умнее

Волость Раэ, 16 февраля. На часах 15.30. Рядом со входом на территорию Таллиннской тюрьмы собралось множество журналистов. «Уже скоро», - перешептываются присутствующие. Час спустя все запрыгивают в машины, чтобы спрятаться от мороза. Читать далее...

Пыллуаас: премьер-министр не стала отвечать спикеру Рийгикогу

Спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас в начале инфочаса Рийгикогу в среду посетовал, что премьер-министр Кая Каллас не сообщила ему, почему она не собирается выступать в парламенте с докладом о коронакризисе. Читать далее...

Суд аннулировал штраф Айвару Мяэ за сексуальные домогательства

Сегодняшним постановлением Харьюский уездный суд отменил штраф в размере 400 евро, назначенный бывшему директору национальной оперы «Эстония» Айвару Мяэ за сексуальные домогательства. Читать далее...