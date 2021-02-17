Картина дня: ежегодник Департамента внешней разведки, рост числа заражений и подача деклараций побила рекорд
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 17 февраля.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 17 февраля.
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 6350 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов было выявлено 811, то есть 12,8 от общего количества. Читать далее...
Эстония вышла по темпам роста заболеваемости covid-19 на первое место в ЕС, а по количеству заболевших на 100 000 прочно обосновалась в первой десятке. Не принимать жесткие меры уже нельзя? Готова ли медицина к 1000 зараженных в день? Ситуацию прокомментировал в студии Postimees медицинский руководитель кризисного штаба Департамента здоровья Урмас Суле. Смотрите интервью в повторе!
Сегодня состоялась пресс-конференция, в которой приняли участие министр здоровья и труда Танель Кийк, заместитель генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма, руководитель отдела услуг первичного уровня Больничной кассы Кюлли Фридеманн и председатель правления SYNLAB Eesti Райнар Аамисепп. Читать далее...
К утру среды декларацию о доходах подали уже 324 000 человека, что стало рекордом за четыре года. Читать далее...
По оценке Департамента внешней разведки, Россия остается и в киберпространстве главной угрозой для западных демократий. Читать далее...
Член научного совета при правительстве, профессор вирусологии Ирья Лутсар сказала в прямом эфире студии Postimees, что коэффициент заражаемости R нужно снижать, и для этого необходимы ограничения, охватывающие все группы населения. Читать далее...
Сегодня прошла пресс-конференция на русском языке Таллиннской городской управы, в которой приняли участие вице-мэры Бетина Бешкина и Вадим Белобровцев, а также руководитель Западно-Таллиннской центральной больницы Аркадий Попов. Читать далее...
Россия надеется, что пандемия коронавируса поспособствует мультиполяризации международной ситуации и ослаблению единства западных стран, говорится в ежегоднике Департамента внешней разведки. Читать далее...
Северо-Эстонская региональная больница (PERH) закрыла одно простаивающее отделение для коронавирусных пациентов, чтобы перенаправить персонал для улучшения планового лечения. Читать далее...
Ставшему с 1 октября новым городским секретарем Таллинна Прийту Лелло повысили зарплату с 5800 до 6100 евро в месяц. Столько же получал и предыдущий городской секретарь Тоомас Сепп. Читать далее...
Волость Раэ, 16 февраля. На часах 15.30. Рядом со входом на территорию Таллиннской тюрьмы собралось множество журналистов. «Уже скоро», - перешептываются присутствующие. Час спустя все запрыгивают в машины, чтобы спрятаться от мороза. Читать далее...
Спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас в начале инфочаса Рийгикогу в среду посетовал, что премьер-министр Кая Каллас не сообщила ему, почему она не собирается выступать в парламенте с докладом о коронакризисе. Читать далее...
Сегодняшним постановлением Харьюский уездный суд отменил штраф в размере 400 евро, назначенный бывшему директору национальной оперы «Эстония» Айвару Мяэ за сексуальные домогательства. Читать далее...
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