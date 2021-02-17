Картина дня: ежегодник Департамента внешней разведки, южноафриканский штамм коронавируса в Эстонии и новые рекорды подачи деклараций
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 17 февраля.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 17 февраля.
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 6350 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов было выявлено 811, то есть 12,8 от общего количества. Читать далее...
Эстония вышла по темпам роста заболеваемости covid-19 на первое место в ЕС, а по количеству заболевших на 100 000 прочно обосновалась в первой десятке. Не принимать жесткие меры уже нельзя? Готова ли медицина к 1000 зараженных в день? Ситуацию прокомментировал в студии Postimees медицинский руководитель кризисного штаба Департамента здоровья Урмас Суле. Смотрите интервью в повторе!
Сегодня состоялась пресс-конференция, в которой приняли участие министр здоровья и труда Танель Кийк, заместитель генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма, руководитель отдела услуг первичного уровня Больничной кассы Кюлли Фридеманн и председатель правления SYNLAB Eesti Райнар Аамисепп. Читать далее...
В этом году в Эстонии был секвенирован геном вируса из 362 коронавирусных проб – из них в 45 случаях была обнаружена британская мутация и в одном – штамм из ЮАР, ввезенный из Танзании. Британский штамм был завезен в страну в 21 случае, четырех он был обнаружен у близкоконтактных лиц. 19 случаев возникли внутри страны, причем место заражения было неизвестно. Читать далее...
К утру среды декларацию о доходах подали уже 324 000 человека, что стало рекордом за четыре года. Читать далее...
Сегодня прошла пресс-конференция, в которой приняли участие министр здравоохранения и труда Танель Кийк, медицинский руководитель чрезвычайной ситуации Департамента здоровья Урмас Суле, заместитель генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма, руководитель отдела услуг первичного уровня Больничной кассы Кюлли Фридеманн и председатель правления SYNLAB Eesti Райнар Аамисепп. Читать далее...
В передачу Kuuuurija обратился Калле (имя изменено), который рассказал, что оба его сына предположительно могли находиться в близком контакте с человеком, у которого диагностировали коронавирус. В связи с этим Департамент здоровья позвонил их матери Тийи, которая в тот момент была за рулем. Читать далее...
По оценке Департамента внешней разведки, Россия остается и в киберпространстве главной угрозой для западных демократий. Читать далее...
Россия проведет в этом году в Западном военном округе традиционные крупномасштабные военные учения «Запад», в рамках которых вблизи границ стран Балтии будут размещены десятки тысяч военнослужащих. Читать далее...
Член научного совета при правительстве, профессор вирусологии Ирья Лутсар сказала в прямом эфире студии Postimees, что коэффициент заражаемости R нужно снижать, и для этого необходимы ограничения, охватывающие все группы населения. Читать далее...
На инфочасе в Рийгикогу министр здоровья и труда Танель Кийк ответил на вопросы Прийта Сибула и Хельмен Кютт о вакцинации от коронавируса. Читать далее...
Сегодня прошла пресс-конференция на русском языке Таллиннской городской управы, в которой приняли участие вице-мэры Бетина Бешкина и Вадим Белобровцев, а также руководитель Западно-Таллиннской центральной больницы Аркадий Попов. Читать далее...
Компания Tallink Grupp сообщила сегодня, что пассажиры их паромов на маршрутах Таллинн-Финляндия и Стокгольм-Финляндия со вторника, 23 февраля должны будут предъявлять справку об отсутствии коронавируса или справку от врача, что они переболели Covid-19. Читать далее...
Россия надеется, что пандемия коронавируса поспособствует мультиполяризации международной ситуации и ослаблению единства западных стран, говорится в ежегоднике Департамента внешней разведки. Читать далее...
Северо-Эстонская региональная больница (PERH) закрыла одно простаивающее отделение для коронавирусных пациентов, чтобы перенаправить персонал для улучшения планового лечения. Читать далее...
Ставшему с 1 октября новым городским секретарем Таллинна Прийту Лелло повысили зарплату с 5800 до 6100 евро в месяц. Столько же получал и предыдущий городской секретарь Тоомас Сепп. Читать далее...
Волость Раэ, 16 февраля. На часах 15.30. Рядом со входом на территорию Таллиннской тюрьмы собралось множество журналистов. «Уже скоро», - перешептываются присутствующие. Час спустя все запрыгивают в машины, чтобы спрятаться от мороза. Читать далее...
Спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас в начале инфочаса Рийгикогу в среду посетовал, что премьер-министр Кая Каллас не сообщила ему, почему она не собирается выступать в парламенте с докладом о коронакризисе. Читать далее...
Сегодняшним постановлением Харьюский уездный суд отменил штраф в размере 400 евро, назначенный бывшему директору национальной оперы «Эстония» Айвару Мяэ за сексуальные домогательства. Читать далее...