Картина дня: ежегодник Департамента внешней разведки, южноафриканский штамм коронавируса в Эстонии и новые рекорды подачи деклараций

За сутки в Эстонии прибавилось 811 зараженных

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 6350 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов было выявлено 811, то есть 12,8 от общего количества. Читать далее...

Суле: мы не Израль, из-под земли вакцину не достанешь

Эстония вышла по темпам роста заболеваемости covid-19 на первое место в ЕС, а по количеству заболевших на 100 000 прочно обосновалась в первой десятке. Не принимать жесткие меры уже нельзя? Готова ли медицина к 1000 зараженных в день? Ситуацию прокомментировал в студии Postimees медицинский руководитель кризисного штаба Департамента здоровья Урмас Суле. Смотрите интервью в повторе!

Кийк: этот рост в 20 процентов является самым большим за последние месяцы

Сегодня состоялась пресс-конференция, в которой приняли участие министр здоровья и труда Танель Кийк, заместитель генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма, руководитель отдела услуг первичного уровня Больничной кассы Кюлли Фридеманн и председатель правления SYNLAB Eesti Райнар Аамисепп. Читать далее...

В Эстонии обнаружен первый носитель южноафриканского штамма коронавируса

В этом году в Эстонии был секвенирован геном вируса из 362 коронавирусных проб – из них в 45 случаях была обнаружена британская мутация и в одном – штамм из ЮАР, ввезенный из Танзании. Британский штамм был завезен в страну в 21 случае, четырех он был обнаружен у близкоконтактных лиц. 19 случаев возникли внутри страны, причем место заражения было неизвестно. Читать далее...

Подача деклараций побила рекорд за четыре года

К утру среды декларацию о доходах подали уже 324 000 человека, что стало рекордом за четыре года. Читать далее...

Департамент здоровья: отмените все мероприятия, походы в гости, банные вечеринки. Ситуация крайне напряженная

Сегодня прошла пресс-конференция, в которой приняли участие министр здравоохранения и труда Танель Кийк, медицинский руководитель чрезвычайной ситуации Департамента здоровья Урмас Суле, заместитель генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма, руководитель отдела услуг первичного уровня Больничной кассы Кюлли Фридеманн и председатель правления SYNLAB Eesti Райнар Аамисепп. Читать далее...

Семья возмущена поведением Департамента здоровья: пригрозили, что отправят к нам полицию

В передачу Kuuuurija обратился Калле (имя изменено), который рассказал, что оба его сына предположительно могли находиться в близком контакте с человеком, у которого диагностировали коронавирус. В связи с этим Департамент здоровья позвонил их матери Тийи, которая в тот момент была за рулем. Читать далее...

Департамент внешней разведки: Россия и в киберпространстве остается главной угрозой

По оценке Департамента внешней разведки, Россия остается и в киберпространстве главной угрозой для западных демократий. Читать далее...

В рамках учений «Запад» вблизи границ стран Балтии разместят десятки тысяч военнослужащих РФ