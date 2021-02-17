Таллинн готовится к строительству новых зданий Городского театра

«В скором времени мы надеемся приступить к строительству главного здания Таллиннского городского театра. Несомненно, это стройка века, и завтра – срок подачи предложений на строительный тендер, - сказала вице-мэр Таллинна Эха Вырк. – К настоящему моменту одна часть крупного проекта уже открыта – минувшей осенью распахнул двери расположенный на улице Суур-Сыямяэ производственный комплекс театра. Главное здание расположено в прекрасном историческом месте Старого города, так называемом IX квартале».

ФОТО: Управа города Таллинна

Срок подачи предложений на тендер по строительству IX квартала Городского театра истекает завтра, 18 февраля.

«Театр обзаведется залом black box на 130 мест, «Адская сцена» получит дополнительно 190, а летняя цена - около 300 мест. В общей сложности вместе с летней сценой театр получит 620 дополнительных мест для публики, - уточнила Вырк. – Общая стоимость проекта по развитию составляет 28,4 млн евро. Новый театральный комплекс должен быть готов в 2023 году».

ФОТО: Управа города Таллинна

Цель проекта по развитию Таллиннского городского театра – построить новые и обновить старые театральные залы. С учетом требований по охране памятников старины, по адресу Лай, 23 будет построено два новых здания. Расположенный на улицах Лай, Айда и Лаборатоориуми театральный комплекс, состоящий из зданий и двух дворовых территорий, будет реконструирован.

ФОТО: Управа города Таллинна

В ходе проекта планируется в максимально возможном объеме восстановить имеющиеся исторические здания и представить их вниманию широкой аудитории. На территории квартала Городского театра планируется возвести сцену под открытым небом, что позволит продолжить традицию проведения летних представлений.