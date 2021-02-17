В Эстонии обнаружен первый носитель южноафриканского штамма коронавируса

«Все люди изолированы. Мы поддерживаем с ними контакт, т.е. для всех действует такое же ограничение на передвижение, что и для носителей обычного штамма, - сказала Postimees пресс-секретарь Департамента здоровья Мерелин Верник. – Их секвенировали из коронапозитивных проб: кто-то приехал из путешествия, кто-то и различных очагов, у кого-то источник заражения неизвестен», - сказала Верник.

Штамм из ЮАР будет исследован подробнее

«Здесь неправильно брать процент, мы делаем прицельное секвенирование, проценты мы можем взять, когда будут учтены и случайные штаммы», - сказала глава научного совета Ирья Лутсар. Относительно штамма ЮАР Лутсар подчеркнула, что секвенироваие полного генома еще идет и сейчас ученые называют его подобным штамму ЮАР.

«Если Англия говорит, что среди их зараженных 80% имеют британскую мутацию, то, к счастью, все те методы, которые помогают против других штаммов, помогают и в отношении британского, и южноафриканского штамма», - подчеркнула Лутсар, напомнив о необходимости соблюдения правила 2+2, мытья рук и ношения маски. «И нынешние вакцины тоже эффективны, в том числе против британского штамма», - добавила она.

Коронавакцина фармацевтической компании AstraZeneca и Оксфордского университета не защищает от легких признаков заболевания при южноафриканском штамме коронавируса, пишет Financial Times со ссылкой на результаты исследования, которое вскоре будет опубликовано.

«Кажется, что две дозы вакцины не дают защиты от Covid-19 легкой или средней тяжести, вызываемой южноафриканским штаммом», - пишет газета.

Нет причин бояться вакцины AstraZeneca

В ходе исследования AstraZeneca, результаты которого официально будут опубликованы в следующий понедельник, было протестировано 2000 преимущественно молодых и здоровых пациентов. Ни один из них не умер и не попал в больницу. Таким образом, влияние вакцины на вариант вируса, вызывающий серьезные последствия, пока не известно. Похожие результаты относительно влияния вакцины на южноафриканскую мутацию вируса обнаружили и производители Johnson & Johnson и Novavax. Их вакцина, согласно клиническим испытаниям, защищает при этом от тяжелого заболевания и смерти.

Фармацевтическая компания Moderna продолжает работать над своей коронавакциной, поскольку она оказалась неэффективной против южноафриканского штамма.

По словам Лутсар, у Эстонии нет причин отказываться от AstraZeneca, поскольку обстоятельства отличаются. Она подчеркивает, что люди, участвовавшие в университетском исследовании в Йоханнесбурге, значительно отличались от тех, кого прививают в Эстонии. «Большинство больных, которых изучали в ходе этого исследования, были заражены их собственным (южноафриканским штаммом). Исследуемые также были очень молоды – средний возраст там составлял 31 год».

Кроме того, Лутсар подчеркнула, что у заболевших вакцинированных наблюдались легкие и средние симптомы Covid-19, тяжелых случаев не было. «Мы говорили в Эстонии, что вакцинируем население, прежде всего, чтобы предотвратить тяжелые случаи заболевания. Чтобы наши люди не попадали в больницу и не было случаев смерти».