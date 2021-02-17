В рамках учений «Запад» вблизи границ стран Балтии разместят десятки тысяч военнослужащих РФ

Гендиректор Департамента внешней разведки Микк Марран сказал на презентации нового ежегодника в среду, что картина опасности Эстонии не изменилась за год, главным источником опасности остается Россия, но он не видит военной угрозы с российской стороны.

Марран сказал о вооруженных силах России, что они сейчас находятся в наилучшем состоянии со времен развала Советского Союза.

В ежегоднике Департамента внешней разведки отмечается, что, хотя в прошлом году коронавирус обширно и скрыто от общественности распространялся и в вооруженных силах России, их развитие в целом и важные способности слабо пострадали от вируса.

Нет также ни одного указания на то, чтобы Россия изменила долгосрочную стратегию своих вооруженных сил: повысить готовность к полномасштабному противостоянию с НАТО. «По-прежнему видно, что в этой сфере первичную важность для России представляет увеличение регионального перевеса сил, как в плане присутствия вооруженных сил, так и в модернизации и размещении ракетного вооружения», - говорится в ежегоднике.

В этом году ожидаются очередные ориентированные на Европу крупномасштабные учения. На учениях «Запад-2021», как обычно, отработают войну с НАТО в регионе Балтийского моря. Марран сказал журналистам, что на учениях «Запад» также отработают изолирование стран Балтии от НАТО. В рамках учений Россия сосредоточит вблизи границ стран Балтии десятки тысяч военнослужащих. По словам Маррана, учения также будут проходить на полигонах, расположенных в 100-200 км от границ Литвы, Латвии и Эстонии.

На время учений существенно возрастет активность ВВС РФ над Балтийским морем, Россия также, скорее всего, перебросит в этот регион военные корабли с Черного моря и из Северного флота, говорится в ежегоднике. Как и во время учений «Запад-2017», Россия, скорее всего, в составе региональной группировки войск РФ-РБ введет силы своей 1-й танковой армии и на территорию Белоруссии.

Цикл предшествующих «Западу» учений уже стартовал, сами учения пройдут в первой половине сентября.