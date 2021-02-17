Старинная церковь в Нарва-Йыэсуу чудом не сгорела полностью после умышленного поджога

Сначала казалось, что огонь не проник внутрь

Настоятель храма Казанской иконы Божией Матери иеромонах Корнилий Морозов рассказал, что огонь заметили проезжавшие мимо патрульные. Также сработала пожарная сигнализация - в 4.58 утра.

По словам отца Корнилия, уже когда на место прибыли спасатели, казалось, что церковь горит только снаружи - огнем была охвачена оконная рама и часть стены.

“Но когда мы открыли дверь, оттуда повалил дым, - рассказал он. - Оказалось, что возгорание на самом деле больше, чем нам показалось”.

Прихожанин храма Николай рассказал, что был на месте пожара уже в половине шестого.

“Пять пожарных машин здесь было, - рассказал он. - Видимо, что-то было вылито на угол здания, и просочилось внутрь. Задымленность была большая, температура, алтарь весь выгорел”.

Старинная церковь в Усть-Нарве серьезно пострадала от огня. ФОТО: Николай Андреев

Департамент защиты памятников старины сообщил в среду, что удастся восстановить не менее 75% процентов пострадавших икон.

“Слава Богу, что быстро заметили! - говорит настоятель. Пострадал алтарь, конечно - он весь выгорел. Пострадали храмовые иконы, но они пострадали уже от теплового воздействия и от воды. Сам храм нам придется сейчас восстанавливать. Это большой и долгий труд. Так как это памятник архитектуры, здесь уже работают специалисты по реставрации икон. К лету начнут реставрацию храма. Нам сейчас главное просушить храм и вынести их него всё”.

Деревянные конструкции храма, рассказал настоятель, реставраторы обещают привести в порядок, а вот алтарь придется делать новый.

“Мы надеемся, что в новом виде он появится таким, каким был до революции - с большим красивым куполом”, - сказал отец Корнилий.

Иконы будут реставрировать в Таллинне и Нарве. Другие ценности, уцелевшие при пожаре, прихожане выносят из храма и складывают на веранде приходского дома при церкви. Здесь отец Корнилий надеется возобновить богослужения:

“Дай Бог, к воскресенью всё подготовим, и начнем богослужения. И крещение, и литургию, и если кто-то захочет венчаться - повенчаем. Пока храм будет реставрироваться, мы будем служить в приходском доме”.

Веранда приходского дома, восстановленная после поджега в 2019 году. Здесь теперь будут проходить богослужения, пока идет реставрация церкви. ФОТО: Николай Андреев

Кто поджег церковь?

В полиции сообщили Rus.Postimees, что в качестве главной версии рассматривается умышленный поджог. Прихожане рассказывают, что эксперт Спасательного департамента обследовал стену храма и сообщил, что на ней были следы горючего вещества.

Веранда, на которой теперь временно будут проходить богослужения - новая. Она была отстроена заново после того, как сгорела в ноябре 2019 года - тоже в результате поджога. Прокуратура тогда заподозрила в умышленном поджоге бывшего священника Алексея Пидвысоцкого. Он же, по версии следствия, в декабре 2019 года поджег дом своей матери в Нарва-Йыэсуу, чем подверг опасности ее жизнь. Также его подозревали в краже чаши из нарвской богадельни.