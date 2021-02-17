Старинная церковь в Нарва-Йыэсуу чудом не сгорела полностью после умышленного поджога

В деревянной церкви, в которой ранним утром 14 февраля случился пожар, специалисты Департамента охраны памятников старины проводят опись уцелевших икон и церковной утвари. По версии полиции, церковь подожгли умышленно. В позапрошлом году здесь же подожгли приходской дом, и тогда в качестве подозреваемого был арестован бывший священник этой церкви, которого позже отпустили.
Сначала казалось, что огонь не проник внутрь
Настоятель храма Казанской иконы Божией Матери иеромонах Корнилий Морозов рассказал, что огонь заметили проезжавшие мимо патрульные. Также сработала пожарная сигнализация - в 4.58 утра.
По словам отца Корнилия, уже когда на место прибыли спасатели, казалось, что церковь горит только снаружи - огнем была охвачена оконная рама и часть стены.
“Но когда мы открыли дверь, оттуда повалил дым, - рассказал он. - Оказалось, что возгорание на самом деле больше, чем нам показалось”.
Прихожанин храма Николай рассказал, что был на месте пожара уже в половине шестого.
“Пять пожарных машин здесь было, - рассказал он. - Видимо, что-то было вылито на угол здания, и просочилось внутрь. Задымленность была большая, температура, алтарь весь выгорел”.
Департамент защиты памятников старины сообщил в среду, что удастся восстановить не менее 75% процентов пострадавших икон.
“Слава Богу, что быстро заметили! - говорит настоятель. Пострадал алтарь, конечно - он весь выгорел. Пострадали храмовые иконы, но они пострадали уже от теплового воздействия и от воды. Сам храм нам придется сейчас восстанавливать. Это большой и долгий труд. Так как это памятник архитектуры, здесь уже работают специалисты по реставрации икон. К лету начнут реставрацию храма. Нам сейчас главное просушить храм и вынести их него всё”.
Деревянные конструкции храма, рассказал настоятель, реставраторы обещают привести в порядок, а вот алтарь придется делать новый.
“Мы надеемся, что в новом виде он появится таким, каким был до революции - с большим красивым куполом”, - сказал отец Корнилий.
Иконы будут реставрировать в Таллинне и Нарве. Другие ценности, уцелевшие при пожаре, прихожане выносят из храма и складывают на веранде приходского дома при церкви. Здесь отец Корнилий надеется возобновить богослужения:
“Дай Бог, к воскресенью всё подготовим, и начнем богослужения. И крещение, и литургию, и если кто-то захочет венчаться - повенчаем. Пока храм будет реставрироваться, мы будем служить в приходском доме”.
Кто поджег церковь?
В полиции сообщили Rus.Postimees, что в качестве главной версии рассматривается умышленный поджог. Прихожане рассказывают, что эксперт Спасательного департамента обследовал стену храма и сообщил, что на ней были следы горючего вещества.
Веранда, на которой теперь временно будут проходить богослужения - новая. Она была отстроена заново после того, как сгорела в ноябре 2019 года - тоже в результате поджога. Прокуратура тогда заподозрила в умышленном поджоге бывшего священника Алексея Пидвысоцкого. Он же, по версии следствия, в декабре 2019 года поджег дом своей матери в Нарва-Йыэсуу, чем подверг опасности ее жизнь. Также его подозревали в краже чаши из нарвской богадельни.
Как сообщила Rus.Postimees пресс-секретарь Вируской окружной прокуратуры Мария Гоняк, у полиции пока нет подозреваемого в последнем поджоге. Алексей Пидвысоцкий, которого подозревали в двух поджогах в 2019 году, тогда был арестован, но в апреле 2020 года был освобожден. Это расследование также пока не завершено.
Нынешний настоятель храма отец Корнилий не берется сказать, кого можно подозревать. Что касается Алексея, которого подозревали в прежнем поджоге, говорит настоятель, достаточных доказательств тогда не было:
“Мы не знаем, чем закончилось расследование, и где он находится. Кто-то говорит, что он сейчас в России. Нам трудно предположить, кто бы мог поджечь храм”.
Люди приходят, чтобы помочь
Небольшую усть-наровскую церковь выбирали для венчания и крестин не только местные жители, но и нарвитяне из-за своеобразной домашней атмосферы. По словам прихожанина Николая, на церковные праздники сюда приезжают также не только усть-наровцы, но люди из Нарвы и Силламяэ, а летом - и отдыхающие.
Вокруг сгоревшей церкви сегодня оживленно. Здесь работают сотрудники Департамента охраны памятников старины. В доме при церкви пожилые прихожанки отмывают от копоти уцелевшие предметы. Электрики организуют временное освещение в сгоревшей церкви.
На место приехал также мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин. Городская управа сегодня перечислила церкви 5 000 евро на восстановление.
Эстонская православная церковь Московского патриархата опубликовала номера счетов для пожертвований. Люди, желающие помочь, также звонят настоятелю и приезжают лично.
В прошлом веке храм пережил переезд
В разных источниках можно встретить два разных названия этого храма и два разных его местоположения.
Бревенчатую церковь в честь иконы Божией Матери “Казанская” изначально построили в 1868 году в деревне Мерекюль по инициативе петербургского священника Александра Гумилевского для местных православных и отдыхающих из Санкт-Петербурга. В 1948 году церковь разобрали и перевезли в Нарва-Йыэсуу. Здесь ее собрали заново и освятили в честь князя Владимира. В 2013 году решением епископа Лазаря храму вернули прежнее название.
Настоятель храма отец Корнилий рассказал, что в послевоенное время не было возможности воссоздать на новом месте храм в прежнем виде. Во время переезда были утрачены два боковых крыльца, алтарь сделали более простым, чем он был при строительстве церкви. Сейчас, надеется настоятель, церковь удастся восстановить в историческом виде.