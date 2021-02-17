Фото ⟩ Умные вещи: чем в новом году удивляют производители бытовой техники

Возьмем ванную комнату. Ванная всегда была местом, где человек расслабляется и отдыхает от внешнего мира. Новые сантехнические приборы и устройства могут помочь в этом. Оригинальных новинок на выставке было предостаточно.

Создатели ванной Stillness от Kohler явно вдохновлялись японскими ритуалами купания. Вода, свет, туман и ароматы объединяются, превращая ванную комнату в мини-спа. Эта ванна наполняется снизу, а затем вода переливается в деревянный «ров», издавая успокаивающий звук. Освещение полного спектра обеспечивает хроматотерапию, а на поверхности воды создается эффект тумана.

Невозможно принять расслабляющую ванну без теплой воды. И хотя большинство водонагревателей это крайне утилитарные объекты цилиндрической формы, спрятанные в подвалах или прачечных, инверторный водонагреватель с тепловым насосом LG Electronics достаточно стильный, чтобы быть на виду.

Фото: слева - инверторный водонагреватель с тепловым насосом LG Electronics

Технологии, используемые в приборе, способствуют более быстрому нагреву воды и снижению потребления электроэнергии.

Водонагреватель объемом 200 и 270 литров совместим с приложением LG, которое позволяет удаленно контролировать систему, получать регулярные напоминания о техническом обслуживании и диагностировать проблемы без необходимости звонить в службу поддержки.

Пользователи могут проверять температуру воды в режиме реального времени и использовать функцию планирования для установки времени начала и продолжительности работы.

Фото: душ Kohler’s Moxie

Душ Kohler’s Moxie (на фото) оснащен водонепроницаемым динамиком Harman Kardon, который вставляется в лейку и подключается к голосовому помощнику. У вас уже есть насадка для душа? Динамик можно приобрести отдельно.

Фото: инновационный унитаз Innate.

Инновационный унитаз Innate от Kohler (на фото) оснащен сиденьем с подогревом и функцией автоматического открывания и закрывания, пультом дистанционного управления и функцией персонального биде.

Фото: встроенный датчик Kohler.

Встроенный бесконтактный датчик Kohler позволяет смывать одним движением руки рядом с рычагом. Датчик оснащен подсветкой, которую можно регулировать с помощью приложения Kohler. Рычаг можно использовать и обычным способом, смывая вручную.