Супруг Елизаветы II принц Филипп госпитализирован

По заявлению пресс-службы, госпитализация 99-летнего Филиппа была предпринята по совету его лечащего врача в качестве меры предосторожности, передает Газета.Ru.

Предполагается, что герцог Эдинбургский проведет в больнице под наблюдением несколько дней.