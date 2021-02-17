Ср, 17.02.2021
Пенсионные средства ни в коем случае не следует инвестировать в биткойны и в криптовалюты в целом. Александр Цихилов
Александр Цихилов
1 мин для прочтения

Супруг Елизаветы II принц Филипп госпитализирован

Елизавета II и принц Филипп. ФОТО: POOL/REUTERS

Супруг королевы Великобритании Елизаветы II герцог Эдинбургский Филипп госпитализирован из-за недомогания, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу Букингемского дворца.

По заявлению пресс-службы, госпитализация 99-летнего Филиппа была предпринята по совету его лечащего врача в качестве меры предосторожности, передает Газета.Ru.

Предполагается, что герцог Эдинбургский проведет в больнице под наблюдением несколько дней.

В январе 2021 года стало известно, что Елизавета II и ее супруг герцог Эдинбургский Филипп привились от коронавируса нового типа.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back