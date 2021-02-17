Процесс по делу лихулаского стрелка продолжается: раненые дети не выжили бы без медицинской помощи

«На сегодняшнем заседании суд изучил представленные прокурором письменные доказательства и акты экспертизы, протоколы осмотра места происшествия и протоколы осмотра вещественных улик», - сообщила BNS пресс-секретарь суда Яаника Лусти.

Старший прокурор Ляэнеской окружной прокуратуры Гарди Андерсон в том числе описала травмы жертв и пострадавших и отметила, что раненые дети в возрасте трех и пяти лет не выжили бы без медицинской помощи.

По словам Лусти, процесс продолжится в четверг, когда прокурор также представит письменные доказательства.

На начавшемся в понедельник процессе 33-летний Таррасте признал свою вину и согласился со всеми предъявленными ими ему исками. Вместе с тем, он не согласился с обвинениями в сокрытии преступлений и в бегстве с места преступления. Таррасте добавил, что он по-прежнему выражает сожаление по поводу происшедшего и приносит свои извинения.

На первом заседании суд просмотрел сделанные на месте преступления видеозаписи.

Ляэнеская окружная прокуратура обвиняет Микка Таррасте в совершении убийства опасным для общественности способом, а также в незаконном обращении с огнестрельными боеприпасами.

Судья Рубо Кикерпилль отвел на судебный процесс по делу Таррасте 14 дней. По словам защитника Рюнно Роосмаа, его подзащитный полностью признал свою вину по всем статьям обвинения. Пострадавшая сторона выдвинула против Таррасте гражданские иски на общую сумму в 350 000 евро.

По данным стороны обвинения, Таррасте в состоянии алкогольного обвинения 6 июня 2020 года, нарушая Закон об оружии, перевозил в своем автомобиле огнестрельное оружие. Неподалеку от заправочной станции в Лихула он совершил ДТП и попытался скрыться с места происшествия, чтобы скрыть уже совершенные им правонарушения.

Последовавшего за ним мотоциклиста Таррасте обстрелял и смертельно ранил, а затем открыл огонь по двум автомобилям. Мотоциклист погиб, но в автомобилях никто не пострадал.

«Мотоциклиста и ехавшие за мотоциклом автомобили Таррасте обстрелял, желая скрыть совершенные им правонарушения, а затем скрыться на своем хуторе», - пояснил прокурор Гарди Андерсон. Выпущенная Таррасте пуля в направлении одного из автомобилей перелетела через шоссе государственного значения и попала в стену здания спасательной команды Лихула.

Затем обвиняемый начал движение по дороге Тууди-Раудтеэ, в направлении своего хутора, где открыл огонь по встречному автомобилю «Жигули». Сидевший за рулем мужчина получил ранение, опасные для жизни получили двое детей на заднем сиденье и смертельное ранение — ехавшая в той же машина на переднем пассажирском сиденье женщина.

Во время несколько часов длившейся масштабной полицейской операции Таррасте стрелял в сторону полицейских. Пулю в шлем получил хаапсалуский патрульный полицейский, который не участвовал в преследовании.

По оценке прокуратуры, совершенные Таррасте убийство двух человек, нанесение ранений четверым людям, создание угрозы жизни еще большему количеству людей были умышленными. «Обученный как владеть оружием, так и оказывать людям медицинскую помощь Таррасте очень хорошо знал, к каким последствиям может привести его стрельба по людям», - сказала прокурор Гарди Андерсон в суде.

После задержания экспертиза выявила у обвиняемого опьянение, вызванное совместным воздействием алкоголя и седативных препаратов. Вместе с тем, по оценке прокуратуры, состояние опьянения не препятствовало Микку Таррасте понимать, какими могут быть последствия его действий.

Использованное им огнестрельное оружие было зарегистрированным, в то же время, при обыске дома и на даче у обвиняемого нашли незаконно хранившиеся боеприпасы, поэтому ему было предъявлено обвинение в незаконном обращении с боеприпасами.