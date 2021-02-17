Февральские морозы привели к рекордному потреблению электроэнергии

Максимальное часовое потребление три дня подряд превышало 1400 мегаватт (MW), в течение полутора десятилетий этот показатель оставался недостижимым. Рекорд мощности последних 15 лет был зафиксирован утром 10 февраля, когда потребление в сети Elektrilevi достигло 1447 мегаватт в час. С точки зрения домашних клиентов недельное потребление выросло по сравнению с прошлым годом почти наполовину.

«Рекордные показатели пропускной способности сети без исключения относятся к зимним месяцам, поскольку в холодную погоду потребляется существенно больше электроэнергии, чем в остальное время, — пояснил директор по продукции в сфере сетевых услуг Elektrilevi Тыну Роосве. — Если до сиз пор средняя часовая мощность максимального потребления достигала в сети Elektrilevi 1395 мегаватт, как в феврале 2018 и 2012 года, так и в январе 2016 и 2010 года, то со вторника по четверг на прошлой неделе максимальное потребление целых семь часов превышало 1400 мегаватт».

«Приятно отметить, что сеть электропередач выдержала рекордную нагрузку. Мы готовы и к большим холодам и максимальным мощностям, — сказал председатель правления предприятия Михкель Хярм. — На прошлой неделе мы также приняли решение в периоды суровых морозов не создавать для клиентов дополнительных неудобств отключениями электричества, поэтому мы до 21 февраля прекращаем плановые работы. Если температуры ниже 10 градусов мороза будут сохраняться долгое время, мы отменим приводящие к перебоям в подаче электричества плановые работы до конца марта».

На прошлой неделе потребление в сети крупнейшего эстонского предприятия распределительной сети составило около 180 гигаватт-часов (Gwh), что является примечательным по ряду причин. По сравнению с той же неделей за февраль 2020 года потребление выросло почти на 21 процент, а если рассматривать отдельно домашних клиентов, недельный рост потребления составил целых 49 процентов.

«Рост потребления среди домашних клиентов вызван двумя факторами — коронавирусом и царящими на улице холодами, — пояснил Роосве. — Коронавирус запер многих людей в домашнем офисе, где для работы должно быть тепло и светло. Это значительно повысило потребление электроэнергии среди домашних клиентов. Если сравнивать температуры с отдельными днями второй недели февраля 2020 года, разница, по данным службы погоды, достигает 17 градусов. Это для многих означает рост отопления».

Потребление электроэнергии в сети Elektrilevi в течение всех шести полных недель этого года было выше, чем за тот же период прошлого года. Рост составлял в зависимости от недели от 8 до 21 процента.

Поскольку общество движется в направлении все большей электрификации, в ближайшие годы количество энергии, проходящей через сеть элеткропередач, возрастет еще сильнее. С точки зрения клиентов это хорошо, поскольку чем больше электричества передается в сети, тем более выгодной становится цена сетевой услуги.