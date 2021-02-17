Разведка: китайская пропаганда следует примеру России

Департамент внешней разведки пишет в новом ежегоднике, что китайская пропаганда начала использовать западные информационные каналы для распространения своих нарративов и с начала пандемии коронавируса возросло количество произведенных в Китае пропагандистски окрашенных или фейковых новостей, а их содержание стало более агрессивным. Цель пропагандистской деятельности Китая — ослабить открытое общество в Европе.

Во время пандемии главными целями китайской пропаганды за границей стали улучшение имиджа Китая, распространения месседжа Коммунистической партии Китая и склонение политических решений международных организаций в пользу Китая, говорится в ежегоднике.

Для более решительного навязывания своей идеологии Китай сфокусировался на популярных западных социальных сетях, где в последние годы для распространения месседжей было открыто много официальных и поддельных страниц. Значительное количество произведенной в Китае искаженной или фейковой информации поступает и в иноязычное информационное пространство за пределами Китая. Официальные представители Китая также активно занимаются созданием и распространением дезинформации.

В ориентированных на интеллигенцию мнениях и исследованиях к Китаю на первый взгляд относятся критически и указывают на определенные проблемы, но главный месседж обычно заключается в призыве адаптироваться к китайскому присутствию и правилам, при необходимости даже ценой отказа от ценностей демократического общества.

Департамент внешней разведки отмечает, что в прошлом году новый подход к мягкой силе распространился и на Институт Конфуция (KI), финансирование, подчиненность, репутацию и содержание деятельности которого стали переоценивать. «Изменения произошли и в действующем в Эстонии институте, - говорится в ежегоднике. - Не исключено, что в будущем китайские власти решат наряду с теряющими значение институтами Конфуция использовать в качестве средств пропаганды центры китайской культуры, которые не подвергались критике».