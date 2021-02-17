Кая Каллас заговорила о полном локдауне и призвала жителей Эстонии вести себя ответственно

По мнению Прийта Сибула, есть опасения, что задача по приглашению на вакцинацию целевых групп, обозначенных в государственной программе вакцинации, может создать слишком большую нагрузку на семейных врачей. Помимо этого, он спросил, есть ли однозначный план по вакцинации в домах призрения.

Министр Танель Кийк ответил, что, по его оценке, привлечение центров семейных врачей к вакцинации – единственно верное решение. «Это наиболее компетентный и мощный ресурс для проведения вакцинации», – сказал он. Министр отметил, что у семейных врачей и сестер есть необходимые квалификация и опыт и они были с самого начала привлечены к разработке плана вакцинации. Он добавил, что вопросы нагрузки обговорены, и поскольку поставки вакцины небольшие, сейчас весь ресурс центров семейных врачей еще не задействован.

Кийк сказал, что из 192 домов призрения вакцинирование первой дозой вакцины было проведено в 175 учреждениях. Он сказал, что в этом направлении велась проактивная работа, процесс координировали Больничная касса совместно с Департаментом здоровья и Министерством социальных дел. «Среди учреждений, оказывающих услуги специального социального обеспечения, вакцинирование было проведено в 56 учреждениях из 61, и процесс продолжается в оставшихся пяти. То есть, по сути мы можем сказать, что в секторе социального обеспечения, как общего, так и специального, включая и социальное обеспечение, оказываемое в сообществе, вакцинация уже полностью проведена».

По поводу поставки вакцины Кийк сказал, что в декабре в Эстонию пришло менее 10 000 доз вакцины, в январе – около 40 000, в феврале ожидается около 120 000 и в марте – около 200 000 доз вакцины. Он добавил, что прогресс очевиден, хотя и хотелось бы, чтобы он был еще быстрее. «Такой темп дает нам возможность сфокусироваться именно на тех группах риска, чья жизнь и здоровье находятся в наибольшей опасности», – добавил Кийк.

В своем ответе на вопрос по поводу кризиса в сфере здравоохранения премьер-министр Кая Каллас сказала, что очаги заражения возникают в основном дома или на рабочем месте. Она подчеркнула, что люди должны вести себя ответственно, так как если не придерживаться ограничений, то без полного локдауна уровень заболеваемости не будет снижаться. Премьер-министр подчеркнула, что цель – помочь медицинской системе выстоять, а также сохранить общество по возможности открытым. По словам Каллас, с целью более эффективной коммуникации, в дальнейшем члены Рийгикогу будут получать такой же обзор от научного совета, что и правительство.