ЕК одобрила дополнительный контракт на 300 млн доз вакцины Moderna

На пресс-конференции в Брюсселе она подчеркнула, что это приближает Евросоюз к его главной цели: «как можно быстрее обеспечить всем европейцам доступ к безопасным и эффективным вакцинам». Она отметила, что «с портфелем, насчитывающим до 2,6 млрд доз, мы сможем предоставлять вакцины не только нашим гражданам, но и нашим соседям и партнерам».

В коммюнике Еврокомиссии, опубликованном по этому случаю, отмечается, что контракт предусматривает поставку 150 млн доз в 2021 году и возможность покупки дополнительных 150 млн в 2022 году.

В сообщении ЕК отмечено, что контракт предусматривает возможность пожертвовать вакцину странам с низким и средним уровнем доходов или перенаправить ее в другие европейские страны.

В документе напоминается, что «европейский портфель вакцин», которые будут производиться в Евросоюзе, включает уже подписанные контракты с BioNTech/Pfizer, AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV, Curevac и Moderna. Этот диверсифицированный портфель вакцин обеспечит Европе доступ к 2,6 млрд доз, как только будет доказана безопасность и эффективность их всех.