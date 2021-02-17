Ученый: южноафриканский штамм коронавируса вдвое заразнее, чем классический

Какие штаммы вируса могут попасть к нам из южной части Африки?

Наиболее важным южноафриканским штаммом является 501Y.V2, более известный как южноафриканский вариант, который был обнаружен в декабре и в настоящее время распространен примерно в 40 странах мира. Буквально вчера, 16 февраля, он также прибыл в Индию, а сегодня пришло сообщение об открытии в Эстонии. Этот штамм также довольно широко распространен в Великобритании, Австралии и по всей Африке и Европе, с большим числом зараженных в Австрии и Бельгии. Относительно большое количество инфицированных в Израиле вызывает удивление.

Штамм отличается быстрым распространением, он примерно вдвое более заразный, чем классический вид. Еще одна особенность - широкая распространенность среди молодежи, при этом клиническая картина не очень сложная. Нам не нужно паниковать, сегодня во всем мире выявлено около 2000 случаев, и этот штамм стал скорее представляет собой вирусологический случай.

Сегодня из южной части Африки известны два штамма. Чем они отличаются?

На юге Африки существуют тысячи штаммов и вариантов, но, насколько мне известно, только один, однажды названный 501.V2, а затем B.1.351 (это одно и то же), несет опасную комбинацию мутаций. Возможно, возникает путаница с Бразилией, где есть два штамма, несущие опасные мутации, штамм P.1 в штате Амазонка и штамм B.1.1.28 (также известный как P.2) на юге (Рио). Южноафриканский и бразильский штаммы имеют комбинацию мутаций E484K и N501Y, последняя (но не первая) из которых также присутствует в штамме Великобритании (B.1.1.7).

Что вызывают эти мутации? Мутация N501Y считалась адаптацией для мышей в начале осени - и поэтому она попала в мои руки - но теперь ясно, что она способствует связыванию с рецептором (ферментом) ACE2 в целом. Некоторые данные предполагают, что E484K способствует, связыванию рецептора, другие данные — что, наоборот, снижает, поэтому эффект пока неясен. Однако очевидно, что эта мутация снижает эффективность некоторых нейтрализующих вирионов антител SARS-CoV-2.

Известно ли, как вакцины от них защищают? Говорят, что вакцина AstraZeneca бесполезна против так называемого южноафриканского штамма?

Этот штамм из Южной Африки привлек больше внимания в связи с заявлением министра здравоохранения Южной Африки о том, что вакцина AstraZeneca будет иметь ограниченную защиту от этого штамма и не будет использоваться.

Однако вакцина AstraZeneca — первая по объему производства в мире, и Индийский институт сыворотки обещает произвести 1,2 миллиарда доз в этом году. А поскольку эта вакцина почти в 10 раз дешевле, чем вакцина Pfizer, и ее можно транспортировать без очень строгих требований к температуре, предполагалось, что это будет так называемая «вакцина третьего мира».