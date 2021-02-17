Не сам сдал экзамен по эстонскому: полученное обманным путем гражданство, возможно, заберут
Правительство в четверг на своем заседании обсудит вопрос о лишении эстонского гражданства человека, который получил его обманным путем.
Правительство в четверг на своем заседании обсудит вопрос о лишении эстонского гражданства человека, который получил его обманным путем.
Об этом BNS сообщила пресс-служба правительства, отметив, что по предложению Министерства внутренних дел гражданства будет лишен человек, получивший его по натурализации, но обманным путем. Эксперты Департамента полиции и погранохраны выяснили с помощью графологической экспертизы, что этот человек не сам сдал экзамен по эстонскому языку, необходимый для получения гражданства.
Поскольку человек представил ложные данные о своем владении эстонским языком и не использовал возможность в течение более чем четырех лет сдать экзамен по эстонскому языку, МВД предложило правительству лишить его гражданства.