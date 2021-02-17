Ср, 17.02.2021
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Александр Цихилов
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  • Эстония
  • Не сам сдал экзамен по эстонскому: полученное обманным путем гражданство, возможно, заберут
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Не сам сдал экзамен по эстонскому: полученное обманным путем гражданство, возможно, заберут

Фото иллюстративное. ФОТО: Eero Vabamägi

Правительство в четверг на своем заседании обсудит вопрос о лишении эстонского гражданства человека, который получил его обманным путем.

Об этом BNS сообщила пресс-служба правительства, отметив, что по предложению Министерства внутренних дел гражданства будет лишен человек, получивший его по натурализации, но обманным путем. Эксперты  Департамента полиции и погранохраны выяснили с помощью графологической экспертизы, что этот человек не сам сдал экзамен по эстонскому языку, необходимый для получения гражданства.

Поскольку человек представил ложные данные о своем владении эстонским языком и не использовал возможность в течение более чем четырех лет сдать экзамен по эстонскому языку, МВД предложило правительству лишить его гражданства.

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