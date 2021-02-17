МИД Эстонии призвал Латвию присоединиться к разработке сертификата о вакцинации от Covid-19

Об этом BNS сообщила пресс-служба МИД Эстонии, отметив, что, по словам Лийметс, двух ближайших соседей, Эстонию и Латвию связывают очень тесные отношения — от проектов приграничного сотрудничества до применения цифровых технологий и обороны. «Мы совместно разрабатываем ряд важных региональных начинаний, таких как строительство магистрали Rail Baltic и синхронизация электросетей трех стран Балтии с сетями материковой Европы», - напомнила министр.

По ее словам, к числу таких проектов относится и тесное взаимодействие Эстонии и Латвии в борьбе с Covid-19. «Эстония заинтересована в продолжении этого эффективного сотрудничества. В нынешней ситуации особенно важно сохранить мобильность для жителей приграничных территорий наших стран».

Лийметс призвала Латвию присоединиться к проекту трансграничного признания сертификатов о вакцинации, над которым Эстония работает совместно со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Затрагивая тему положения в России и Белоруссии, Лийметс призвала Латвию вместе с Эстонией отстаивать единую, сильную и реалистическую политику ЕС по отношению к России. Министры сошлись во мнении, что на совете ЕС по внешним делам 22 февраля важно достигнуть договоренности о санкциях в отношении России в связи с целым рядом событий: попыткой отравления Алексея Навального и его задержанием, подавлением мирных демонстраций протеста. Эстония также намерена и впредь обращать внимание Совета безопасности ООН на положение с правами человека в Белоруссии.