Допинг-тест серебряного призера Олимпиады Хейки Наби оказался положительным
Эстонский борец Хейки Наби, на Олимпийских играх завоевавший серебряную медаль и ряд медалей многих титульных состязаний, дал позитивный тест на допинг.
Эстонский борец Хейки Наби, на Олимпийских играх завоевавший серебряную медаль и ряд медалей многих титульных состязаний, дал позитивный тест на допинг.
Позитивный результат теста на допинг Хейки Наби подтвердила генеральный секретарь Эстонского союза борьбы Яаника Кайльола, по словам которой сообщение об этом поступило в среду.
Наби в 2012 году завоевал серебряную медаль на Олимпийских играх в Лондоне.