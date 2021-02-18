Евросоюз недополучил треть запланированных доз Pfizer
Евросоюз недополучил примерно 10 миллионов доз Pfizer, сообщает Reuters. Это составляет треть запланированных поставок.
Евросоюз недополучил примерно 10 миллионов доз Pfizer, сообщает Reuters. Это составляет треть запланированных поставок.
К середине прошлой недели поставщик передал Евросоюзу в общей сложности 23 миллиона доз американо-немецкой вакцины против COVID-19, пишет segodnya.ua. Производитель отказался комментировать информацию о задержках, ссылаясь на конфиденциальность графика поставок.
Компания Pfizer/BioNTech обязалась поставлять Евросоюзу по 3,5 миллиона доз еженедельно начиная с января. В прошлом месяце произошел временный сбой, который, как сообщалось, был связан с перестройкой производства с целью его последующего ускорения.
Тем не менее недостающие ныне дозы относятся к самой первой, декабрьской партии: из 12,5 миллиона доз, запланированных к поставке в декабре прошлого года, ЕС получил только два миллиона. Неназванный официальный источник сообщил агентству, что компания пообещала восполнить недостачу к концу марта.
Евросоюз имеет два контракта с Pfizer на поставку 600 миллионов доз вакцины. Вдобавок Брюссель организовал экспорт этой вакцины в другие страны, включая Великобританию, Канаду, Израиль и Объединенные Арабские Эмираты.
Одним из мировых лидеров по скорости вакцинации населения является Израиль: там первую дозу получили уже более 75 процентов населения. В ОАЭ этот показатель составил 50 процентов, в Британии — выше 20 процентов, тогда как в странах Евросоюза в среднем пять процентов. В первую очередь прививки получают наиболее уязвимые слои — медики, учителя и лица старшей возрастной группы.