Евросоюз недополучил треть запланированных доз Pfizer

К середине прошлой недели поставщик передал Евросоюзу в общей сложности 23 миллиона доз американо-немецкой вакцины против COVID-19, пишет segodnya.ua. Производитель отказался комментировать информацию о задержках, ссылаясь на конфиденциальность графика поставок.

Компания Pfizer/BioNTech обязалась поставлять Евросоюзу по 3,5 миллиона доз еженедельно начиная с января. В прошлом месяце произошел временный сбой, который, как сообщалось, был связан с перестройкой производства с целью его последующего ускорения.

Тем не менее недостающие ныне дозы относятся к самой первой, декабрьской партии: из 12,5 миллиона доз, запланированных к поставке в декабре прошлого года, ЕС получил только два миллиона. Неназванный официальный источник сообщил агентству, что компания пообещала восполнить недостачу к концу марта.

Евросоюз имеет два контракта с Pfizer на поставку 600 миллионов доз вакцины. Вдобавок Брюссель организовал экспорт этой вакцины в другие страны, включая Великобританию, Канаду, Израиль и Объединенные Арабские Эмираты.