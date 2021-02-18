Чт, 18.02.2021
Мы не Израиль, из-под земли вакцину не достанешь. Урмас Суле
Урмас Суле
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Евросоюз недополучил треть запланированных доз Pfizer

Pfizer/BioNTech. ФОТО: DADO RUVIC/REUTERS

Евросоюз недополучил примерно 10 миллионов доз Pfizer, сообщает Reuters. Это составляет треть запланированных поставок.

К середине прошлой недели поставщик передал Евросоюзу в общей сложности 23 миллиона доз американо-немецкой вакцины против COVID-19, пишет segodnya.ua. Производитель отказался комментировать информацию о задержках, ссылаясь на конфиденциальность графика поставок.

Компания Pfizer/BioNTech обязалась поставлять Евросоюзу по 3,5 миллиона доз еженедельно начиная с января. В прошлом месяце произошел временный сбой, который, как сообщалось, был связан с перестройкой производства с целью его последующего ускорения.

Тем не менее недостающие ныне дозы относятся к самой первой, декабрьской партии: из 12,5 миллиона доз, запланированных к поставке в декабре прошлого года, ЕС получил только два миллиона. Неназванный официальный источник сообщил агентству, что компания пообещала восполнить недостачу к концу марта.

Евросоюз имеет два контракта с Pfizer на поставку 600 миллионов доз вакцины. Вдобавок Брюссель организовал экспорт этой вакцины в другие страны, включая Великобританию, Канаду, Израиль и Объединенные Арабские Эмираты.

Одним из мировых лидеров по скорости вакцинации населения является Израиль: там первую дозу получили уже более 75 процентов населения. В ОАЭ этот показатель составил 50 процентов, в Британии — выше 20 процентов, тогда как в странах Евросоюза в среднем пять процентов. В первую очередь прививки получают наиболее уязвимые слои — медики, учителя и лица старшей возрастной группы.

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