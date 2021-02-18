Предприятия турсектора Эстонии призвали жителей страны соблюдать ограничения по Covid-19

Как отмечается в переданном BNS обращении, распространение вируса вывело Эстонию в лидеры по этому негативному показателю. Туристический сектор от кризиса пострадал сильнее всего, предприятия сектора действуют в условиях ограничений уже 11 месяцев.

«Когда вводятся дополнительные ограничения для предпринимателей, это еще сильнее ухудшает положение дел в секторе, однако это не поможет взять вирус под контроль, если и люди не станут соблюдать эти ограничения», - подчеркнул член правления Союза спа Эстонии Яан Ратник.

Как выяснили социологи в ходе опроса общественного мнения, почти 40% населения Эстонии не соблюдает введенные ограничения.

«Только совместными усилиями, только соблюдая правила мы все вместе сможем остановить распространение вируса. Понятно, что люди устали от затянувшегося периода пандемии, однако надо поставить целью к началу мая одолеть вирус общими усилиями», - подчеркнули авторы обращения.

Союзы туристических предприятий Эстонии попросили всех жителей страны со всей серьезностью отнестись к установленным ограничениям.

«Призываем всех поставщиков услуг выполнять предписания, касающиеся заполняемости помещений, времени работы учреждений, ограничения на скопление людей. Призываем и правительство ввести действенный механизм контроля, чтобы предъявляемые им требования не остались бы на бумаге», - написали авторы обращения.

«Мы убеждены, что если мы предпримем совместные усилия, то уже летом этого года сможем свободнее путешествовать как по Эстонии, так и за рубежом. Страсть к путешествиям, потребность открывать новые места и радоваться ярким впечатлениям сохранились у наших людей. Безответственным поведением мы, к сожалению, можем отодвинуть все это в неопределенное будущее», - отмечается в обращении.

Авторы обращения привели некоторые рекомендации разумного поведения. BNS приводит эти советы.

«Просим всех жителей Эстонии со всей серьезностью отнестись к введенным ограничениям и напоминаем:

Посещать гостиницы, рестораны, предприятия услуг турсектора надо только с теми, с кем вы проводите все время, а с остальными следует соблюдать дистанцию не менее двух метров.

Как следует мойте и дезинфицируйте руки.

Лицам старше 12 лет в общественных помещениях обязательно носить защитные маски.

Не относиться с безразличием к нарушителям этих простых правил, а напоминать им о них.