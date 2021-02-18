Что будет России за неисполнение решения ЕСПЧ

умаю, что исключение России из Совета Европы невероятно, потому что Россия вносит (в бюджет Совета Европы. - Ред.) большие деньги. Бюрократия Совета Европы заинтересована в том, чтобы сохранять там участие России. Мы это видели во время эпопеи с возвращением российской делегации (в Парламентскую ассамблею Совета Европы в 2019 году после отказа подтверждать свои полномочия и платить членские взносы в 2016-2018 годах. - Ред.). Поэтому не думаю, что принципы победят жадность. Такого в Европе не бывает.

Я думаю, что данная ситуация рассматривается Россией как политически мотивированное решение. В случаях, когда речь идет о политически не мотивированных решениях - а таких довольно много - то Россия их исполняет.

Галина Арапова, директор "Центра защиты прав СМИ", ведет в ЕСПЧ дела о свободе выражения мнения:

- Применение 39-го правила - это экстренная мера. Это правило применяют чаще всего, когда человеку грозит экстрадиция в другие государства и над ним висит угроза. Не помню ни одного случая, когда ЕСПЧ требовал освободить человека, который отбывает наказание по уголовному делу. Ситуация уникальная, это точно.

Когда дела по 39-му правилу были связаны с экстрадицией, Россия подчинялась. Последнее такое дело - попытка выслать из России директора "Правовой инициативы" Ванессу Коган перед Новым годом. Она гражданка США, но замужем за российским гражданином, и двое ее детей - граждане России. ЕСПЧ потребовал не высылать ее, и Россия подчинилась.

А случай с Навальным Россия рассматривают как суверенный вопрос РФ, как политический вопрос. Тут они будут отпираться и вряд ли освободят. К сожалению, у Совета Европы и ЕСПЧ очень мало инструментов давления, кроме дипломатических. Когда страна не подчиняется решениям ЕСПЧ, может встать вопрос об исключении из Совета Европы, что для народа России будет очень плохо.

Очень надеюсь, что Совет Европы найдет другие механизмы давления. В противном случае это будет только на руку властям, которые нарушают права человека. Тогда они смогут делать это совершенно бесконтрольно и безнаказанно.