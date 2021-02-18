Хейки Наби: я до сих пор в шоке!

Наби, который находится в тренировочном лагере в Будапеште, узнал об этой новости сегодня, когда ему сообщил Хенн Валлимяэ, член правления Эстонского антидопингового агентства (EADSE). В допинг-пробе борца, взятой в начале января, были обнаружены следы летрозола. Этот препарат стимулирует рост мышц.

«Я был и остаюсь в шоке! Я искренне не представляю, как это вещество попало в мой организм. Неведение - самое болезненное и худшее в такой ситуации. Положа руку на сердце могу сказать, что я всегда занимался спортом в соответствии с правилами честной игры, - сказал 35-летний Наби. - Когда я узнал, что это вещество содержится в препаратах, используемых при лечения рака груди у женщин, я растерялся еще больше».

Сбитый с толку Наби перебрал в голове все витамины и добавки, которые он недавно принимал, и сказал, что не вносил изменений в свой рацион.

Наби должен до 23 февраля объявить о своем желании открыть и проанализировать пробу Б и до 3 марта отправить объяснительную записку в EADSE.

Он сам убежден, что потребует вскрытия пробы Б. «Конечно, ее надо вскрыть. У меня просто нет иного выхода», - сказал спортсмен.